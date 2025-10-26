Мовиться про популярні європейські напрямки – це Ісландія, Норвегія, Фінляндія й Ірландія. 24 Канал із посиланням на дані порталу weather25 розповість про це докладніше.

Чому мандрівникам краще уникати Ісландії, Норвегії, Фінляндії й Ірландії у листопаді?

За свідченнями синоптиків та тревел-експертів, у листопаді 2025 року у цих країнах на туристів чекають короткі, сірі дні, часті дощі, пронизливий вітер і відчутний холод. Кожна з цих країн має чимало унікальних локацій, просто саме листопад – не найкращий період для поїздки.

В Ісландії вже триває справжня зима. Середня температура на півдні близько 0, а на півночі навіть нижче. Сонце сходить після 9 ранку, а сідає вже до 16. Також тут до 170 міліметрів опадів на місяць, ураганний вітер, переважає хмарність і всього 5 годин якісного світлового дня для комфортних мандрів.

Норвегія також загалом привітна країна, але в листопаді не має іншого вибору, ніж зустрічати туристів дощами, снігом і різким похолоданням. Мовиться про температуру до 0 – 4 градусів удень. При цьому сонячних днів практично немає, а погодні умови ще й ускладнюють пересування автошляхами, причім навіть у південних регіонах.

Уже з кінця жовтня панує зимова темрява й у Фінляндії. Середньодобова температура тримається на рівні від +3 до -2 градуси, майже щодня йде мокрий сніг, мрячить та пронизує арктичний вітер. Якщо ви любите такі виклики – вам точно сюди, але якщо ні – краще не ризикуйте.

В Ірландії ж листопад – найвологіший місяць, до 17 днів затяжних дощів із температурою всього 7 – 10 градусів і ледь не 2 годинами сонця на добу. Як зазначає Global Highlights, Дублін, скелі Мохер, Голвей чи Корк матимуть чудовий вигляд і в листопаді, але врахуйте – це перший місяць зими у країні, тож насолодитися природою чи містами у комфорті майже неможливо.

Саме через такі умови багато тревел-експертів радять перенести подорожі у ці країни на травень – вересень. Тоді дні довші, природа привітніша, і усе навколо сповненіше життя та подій.

А які напрямки, навпаки, чудові для поїздки у листопаді?