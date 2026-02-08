Перевірені українцями: топ найкращих локацій, які варто побачити власними очима
- Українські туристи рекомендують відвідати Нойшванштайн, Андерматт, Комо, і Гальштат для шанувальників гірських пейзажів.
- Для любителів моря радять Сицилію, Валенсію, Санторіні, і Рапалло-Портофіно, а також виділяють Непал, Шотландію, Доломіти, Ісландію, і Трансфегерашан у Румунії для вражаючих природних локацій.
Вибір місця для подорожі – це важлива частина планування, і найкраще орієнтуватися на досвід інших людей. Тому внизу ви знайдете добірку найкращих локацій і напрямків на думку українських туристів.
Ми вже робили статтю про найулюбленіші місця українських туристів і продовжуємо цю рубрику. Цього разу, посилаючись на публікацію nahanda_vitalia, нова підбірка локацій, які українці називають особливо красивими та такими, куди хочеться повертатися знову і знову.
Куди радять подорожувати українські туристи?
Для тих, хто любить гори, справжнім must-see став Нойшванштайн – казковий замок серед Альп, який виглядає так, ніби зійшов зі сторінок легенди. Андерматт у Швейцарії підкорює альпійськими краєвидами, тишею й відчуттям повного перезавантаження. Комо – це і гори, і озеро, і спокійна розкіш італійської природи. А Гальштат – маленьке містечко, яке стало прототипом міста з мультфільму "Крижане серце".
Любителям моря українські туристи радять Сицилію з її яскравим характером, вулканами та неймовірною кухнею, Валенсію, де поєднуються море, сучасна архітектура і легкий ритм життя, та Санторіні – символ романтики з білими будинками й легендарними заходами сонця. Рапалло – Портофіно – це про італійську елегантність, кольорові будинки й затишні бухти.
Серед напрямків, що вражають масштабом і природою, українці часто згадують Непал – країну гір, сили й духовності, Шотландію з її драматичними пейзажами, замками та туманами, Доломіти, які вважають одними з найкрасивіших гір Європи, та Ісландію – острів водоспадів, вулканів і дикої природи.
Окреме місце в цій підбірці займає Румунія, а саме легендарне шосе Трансфегерашан – одна з найкрасивіших доріг у світі. Серпантини серед гір, неймовірні краєвиди й відчуття свободи зробили її справжнім фаворитом серед українських мандрівників.
Насправді, якщо ви дуже хочете подорожувати, можна скористатися організованими груповими поїздками. Такі подорожі роблять мандрівку і веселішою, і спокійнішою, а інколи навіть дешевшою. Наприклад, під дописом kutina.photo поділилася своєю поїздкою до Португалії разом із групою дівчат.
Які ще місця світу рекомендують українці?
А ось і наша перша частина, де українські туристи назвали свої найкращі локації для подорожей. Інсбрук та Тіроль пропонують чудові можливості для активного відпочинку в будь-яку пору року, від зимових лижних спусків до літнього хайкінгу.
Португалія, зокрема Лісабон і Порту, вражає атмосферою та різноманітними ландшафтами, а для пляжного відпочинку та дайвінгу радять Індонезію та острови Ява і Гілі.
