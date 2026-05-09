Де розташована "найдорожча газова плита" у світі та що це таке
- Газовий кратер Дарваза у Туркменістані горить з 1971 року, коли радянські геологи спеціально підпалили метан.
- Чому вони це зробили, яким це місце є сьогодні та які виклики ставить для туристичного бізнесу – докладно у статті.
Цю "газову плиту" у Туркменістані забули вимкнути понад пів століття тому. Її розміри вражають – це ціле футбольне поле, що горить у центрі пустелі.
Мовиться про газовий кратер Дарваза – одну з найдивовижніших і найдорожчих аварій в історії людства. З посиланням на New York Times розповідаємо про це докладніше.
"Брама пекла" у Туркменістані: чому радянські геологи підпалили пустелю?
У 1971 році радянські геологи бурили розвідувальні свердловини у пустелі Каракуми ("Чорні піски") поблизу кишлака Дарваза – це у перекладі "Брама" з туркменської. Та згодом її стали називати "Брама Пекла", і цілком справедливо.
Річ у тім, що під час буріння свердловина дісталася до великої підземної каверни, ґрунт просів, і бурова установка пішла під землю. У такий спосіб утворився кратер діаметром у 60 – 70 метрів і близько 20 – 30 метрів завглибшки, з якого почав виходити метан.
Геологи вирішили підпалити газ, і це скидалося на мудре рішення, адже воно мало запобігти отруєнню місцевих жителів. Вважалося, що метан вигорить за кілька тижнів, але – цього не сталося навіть через роки, як зауважили у My Modern Met.
Ось який вигляд із дрона мав кратер Дарваза у Туркменистані кілька років тому: дивіться відео fearlessandfar
Лічильників газу там нема, але згоріли мільярди кубометрів, як не більше. А що ж, 55 років кочегарити піч, це вам не фунт ізюму. Цього вистачило б роками безкоштовно опалювати якусь Швейцарію,
– влучно зауважив учитель географії andriiutkin у мережі threads.
Він само яскраво порівняв Дарваз із "найдорожчою газовою плитою у світі, яку забули вимкнути 55 років тому". Дійсно, тільки у 2010 році президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов офіційно заговорив про пошуки способу загасити кратер.
У пустелі Каракуми досі горить кратер Дарваза: невже він згасне?
Держкомпанія Turkmengaz у червні 2025 року повідомила, як пише RFE/RL, що інтенсивність вогню знизилась утричі порівняно з піковими роками завдяки бурінню нових свердловин навколо кратера. Ті перехоплюють метан до того, як він досягає поверхні. Відтак і площа активного горіння зменшилась до третини від початкового розміру.
Але це сформувало дещо парадоксальну ситуацію. З одного боку, це добре, що вогонь гасне. З іншого, зменшення вогню непокоїть місцевий туристичний бізнес, адже тьмяніший кратер означає менше туристів.
Турист побував біля "Брами Пекла" і показав, яка вона зараз: дивіться відео doug_barnard
Ба й дістатися до Дарвази непросто, з кількох причин. По-перше, Туркменістан приймає лише 10 тисяч відвідувачів на рік, із яких лише близько тисячі – туристи. По-друге, сам кратер лежить за 260 кілометрів від Ашгабата, у пустелі без доріг та вказівників.
Цікавий факт: кратер офіційно має назву "Яскравість Каракумів" (Garagum ýalkymy), але у світі його всі знають як "Браму Пекла". Вночі він освітлює пустелю на кілометри, а жар відчувається з кількох десятків метрів. Вогонь ще горить, але, схоже, ця "газова плита" таки наближається до вимкнення.
Часті питання
Що таке газовий кратер Дарваза і чому його називають "Брамою Пекла"?
Газовий кратер Дарваза – це велика каверна у пустелі Каракуми в Туркменістані, утворена в 1971 році після провалу бурової установки. Через витік метану радянські геологи підпалили газ, сподіваючись, що він вигорить за кілька тижнів, але вогонь не вщухає вже понад 50 років. За це кратер здобув назву "Брама Пекла".
Які заходи вживають для гасіння кратера Дарваза?
Держкомпанія Turkmengaz у 2025 році повідомила, що інтенсивність вогню знизилась утричі завдяки бурінню нових свердловин навколо кратера, які перехоплюють метан. Це дозволило зменшити площу активного горіння до третини від початкового розміру.
Які виклики пов'язані з туризмом біля "Брами Пекла"?
Зменшення вогню кратера непокоїть місцевий туристичний бізнес, оскільки тьмяніший кратер приваблює менше туристів. Крім того, Туркменістан приймає лише 10 тисяч відвідувачів на рік, з яких лише близько тисячі – туристи, а кратер лежить за 260 кілометрів від Ашгабата у пустелі без доріг та вказівників.