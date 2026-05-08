Бірюзова вода серед скель: де розташований Коростишівський кар'єр, який так полюбився туристам

На сторінці Travel_in_ukraine_with_me розповіли про неймовірну локацію за сто кілометрів від Києва, яка розташована серед густого соснового лісу на Житомирщині. Мова йде про Коростишівський кар'єр, який туристи часто називають гранітним каньйоном. Сьогодні сюди приїжджають за неймовірними краєвидами, бірюзовою водою та відчуттям повного перезавантаження серед природи, хоча ще кілька десятиліть тому тут активно видобували граніт.

Як з'явився Коростишівський кар'єр?

За словами директора Коростишівського народного історичного музею Володимира Слівінського, який поспілкувався з журналістами Суспільного, кар'єри на цій території активно почали розробляти ще у другій половині 19 століття.

Тут видобували граніт, а сам кар'єр працював до 1976 року. Після завершення видобутку територію поступово заповнила вода, і на місці промислового об'єкта утворилося мальовниче озеро.

Сьогодні глибина водойми сягає приблизно 15 метрів, а колір води змінюється залежно від пори року. Найчистішою вода, за словами фахівців, буває восени.

Чому це місце називають "скандинавською" локацією?

Коростишівський кар'єр вражає своїми пейзажами у будь-яку пору року, але навесні це місце виглядає особливо казково, розповідає IGotoWorld. Високі гранітні скелі, хвойний ліс, чисте повітря та спокійна вода створюють атмосферу, яка багатьом нагадує північні країни або навіть декорації до голлівудських фільмів.

Особливо ефектно тут виглядають скелі, що віддзеркалюються у воді, а також дерев'яний місток та невеликі стежки серед сосен. Туристи часто зізнаються, що після фото з кар'єру їм ставлять одне й те саме запитання: "Невже це в Україні?".

Які фільми та серіали тут знімали?

Завдяки своїм незвичним пейзажам Коростишівський кар'єр неодноразово ставав локацією для українських фільмів та серіалів. Саме тут проходили зйомки стрічки "Сторожова застава", а також серіалів "Нюхач" і "Відьма". Скелясті береги, густий ліс та озеро створюють настільки кінематографічну атмосферу, що місце часто обирають і для фотосесій, відеозйомок та навіть весільних церемоній.

Що можна робити на Коростишівському кар'єрі?

Це місце давно стало справжнім центром активного відпочинку. Тут можна влаштувати пікнік біля води, гуляти серед соснового лісу, засмагати на скелях або плавати у прозорій воді влітку. Любителі екстриму приїжджають сюди заради скелелазіння та стрибків у воду зі скель, а ще тут популярні сапборди та кемпінг із наметами.

Для тих, хто шукає спокійнішого відпочинку, кар'єр стане ідеальним місцем для перезавантаження. Тут можна просто сидіти на березі, слухати шум сосен, дивитися на воду та насолоджуватися тишею далеко від міського шуму.

Коли найкраще приїжджати на кар'єр?

Найбільше туристів тут збирається влітку, однак багато мандрівників радять приїжджати саме навесні або на початку осені. У цей період природа навколо особливо яскрава, а людей значно менше. Найатмосферніший час – світанок або захід сонця, коли скелі та вода набувають золотистих відтінків, а весь каньйон виглядає по-справжньому магічно.

Якщо плануєте залишитися тут із наметами на вихідні, досвідчені туристи радять приїжджати ще у п'ятницю ввечері, адже в теплий сезон хороші місця біля води займають дуже швидко.

Як дістатися до Коростишівського кар'єру?

Найзручніше їхати сюди автомобілем трасою Київ – Житомир. Дорога займає приблизно півтори – дві години. Після в'їзду у Коростишів потрібно звернути ліворуч, далі дорога веде просто до кар'єру. Також дістатися можна громадським транспортом. Від метро "Житомирська" регулярно курсують маршрутки у напрямку Житомира, які проїжджають через Коростишів. Водія можна попросити зупинити біля кар'єру.

