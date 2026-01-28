Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю з посиланням на публікацію Укрзалізниці.

Дивіться також У Києві запустили зимові екскурсії трамваєм-кафе до Пущі-Водиці: графік і ціни

Укрзалізниця дала відповідь, кому належить місце під нижньою полицею: що про це відомо?

У соцмережах компанія надала чітке роз'яснення правил користування полицями у поїздах. Згідно з правилами перевезення пасажирів, кожен мандрівник має право користуватися виключно тим місцем, яке зазначене у квитку, протягом усієї поїздки.



Кому належить місце під нижньою полицею / фото Укрзалізниці

Пасажир із квитком на нижню полицю не зобов'язаний поступатися нею пасажиру з верхньої полиці – навіть перед кінцевою станцією. Будь-яке розміщення на нижній полиці можливе лише за взаємною згодою.

Після цього користувачі почали уточнювати, чи мають пасажири з верхніх полиць право користуватися місцем для зберігання речей під нижньою полицею. На це Укрзалізниця також дала однозначну відповідь: простір під нижньою полицею належить пасажиру, який має квиток на це місце. Пасажири з верхніх полиць не мають автоматичного права складати там свої речі без дозволу.

У компанії зазначили, що пасажирам з верхніх місць рекомендовано зберігати ручну поклажу на верхніх багажних полицях, у нішах купе або домовлятися з пасажиром на нижній полиці. Користування простором під нижньою полицею можливе виключно за згодою.

Дивіться також Вражаючі Альпи за менші гроші: як побачити знаменитий маршрут Швейцарії за півціни

Ці заяви викликала велике обурення серед пасажирів. Після таких відповідей представника Укрзалізниці у багатьох, схоже, зникло бажання користуватися поїздами взагалі:

Нічого собі трактування. Після прекрасних відповідей представника УЗ щось перехотілось користуватись поїздами. Купити повний квиток, отримати урізаний сервіс, і запихувати багаж поряд з ковдрами. Дякую, не треба,

– пише коментар під дописом lightssofora.

У коментарях люди закликають до появи нового, адекватного оператора на залізниці, наголошуючи, що за нинішніх умов сервіс не відповідає вартості квитків:

Ваш сервіс – це дно. Ціна на верхні полиці має бути вдвічі нижчою тоді. Ви хіба не бачите весь сюрреалізм у наданні послуг?,

– пише коментар Mashe_alfa_.

За всіма новими змінами Укрзалізниці можна слідкувати на їх офіційній сторінці в інстаграмі.

Про які зміни у подорожах варто знати туристам?