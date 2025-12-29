Екскурсія трамваєм до Пущі-Водиці – це поїздка у справжню зимову казку. Атмосферний трамвай-кафе запустили як тільки Київ добряче присипало снігом. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на "Київ Трамвайний".

Що відомо про екскурсію трамваєм до Пущі-Водиці?

Екскурсія відбуватиметься на історичному трамваї, який переобладнали на кафе зі столиками. Сам маршрут пролягає одним із найстаріших трамвайних шляхів столиці – через урочище Кинь-Грусть і повз річку Почайну. Трамвай стартує від станції метро Оболонь і робить зупинку на 50 хвилини біля засніженого озера Пущі, тривалість екскурсії – 3 години.

У трамвай можна взяти з собою перекус та насолоджуватися зимовими пейзажами за вікном. Температура повітря у вагоні – +20 градусів, тож холодно не буде. Кількість місць обмежена, а тому бронювати потрібно заздалегідь. Вартість квитка – від 450 до 600 гривень.

Зверніть увагу! Забронювати квиток на екскурсію трамваєм можна у Viber за номером телефону 068-121-67-01. Обробку заявок здійснюють щодня з 9 ранку по 9 вечора.

Пасажири вже можуть бронювати екскурсії на січень. Вони заплановані на 12:00 3 січня зі станції метро Контрактова площа, а також 11, 18 і 25 січня з Оболоні.



Схема розташування місць у трамваї до Пущі-Водиці / Фото "Київ Трамвайний"

До слова, Укрзалізниця подбала про своїх пасажирів і на свята збільшила кількість зупинок у Карпатах. Тепер потяг "Гуцульщина" номер 95 / 96 Київ – Ясіня їхатиме аж до Рахова з зупинкою на станції Кваси.

Тим часом в Італії на Новий рік запускають розкішний потяг La Dolce Vita Orient Express, квиток на який стартує від 8 880 євро за пасажира. У цю вартість входить проживання у потягу, розважальна програма, жива музика та вишукані страви від шефа ресторану з зірками "Мішлен".

Маршрут пролягає через мальовничу сільську місцевість Монтальчіно і сполучає Рим з Венецією.