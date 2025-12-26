У Києві можуть закрити оглядове колесо на Подолі: що сталося

У Києві хочуть заборонити популярне колесо огляду, що розташоване на Подолі. Туристичний об'єкт не пройшов перевірку, а також працює без дозволу.

Столичні прокурори звернулися до суду з клопотанням накласти арешт і заборонити роботу туристичної атракції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Чому колесо огляду на Подолі небезпечне?

У прокуратурі стверджують, що атракціон небезпечний через незадовільний стан конструкції та становить загрозу здоров'ю та життю людей. Після перевірки прокурори виявили, що опорна металева конструкція колеса розміщена на дерев'яних брусах, які перебувають у незадовільному стані.

Повідомляється, що дерев'яні бруси мають ознаки глибокого гниття, руйнування структури деревини, а також сліди тривалого впливу вологи. Частина брусів частково зруйнована, має порожнини та кришиться при механічному впливі.



Як гниє колесо огляду в Києві / Фото прокуратури

Ба більше, у прокуратурі повідомили, що колесо роками працювало без жодних дозволів на землю. Атракція була розміщена як тимчасовий об'єкт на новорічно-різдвяному ярмарку. Через популярність колеса об'єкт кілька разів продовжував дію дозволу на розміщення в історичній частині Києва. Після того, як термін дозволу закінчився, атракціон не демонтували.

Прокурори повідомили про підозри двом посадовцям КМДА, які не відреагували на порушення щодо розміщення колеса огляду.

У прокураторі також зазначили, що через бездіяльність посадовців у червні 2025 року звернулися до Господарського суду міста Києва з позовом. Вони просять зобов'язати підприємця звільнити комунальну земельну ділянку шляхом демонтажу атракціону.

Зверніть увагу. Оглядове колесо привезли в Київ з Франції у 2017 році та встановили на Подолі. У липні 2024 року правоохоронці повідомляли про перевірку атракціону після обриву троса на канатній дорозі через Дніпро, внаслідок чого загинув чоловік.

