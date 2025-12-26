Столичные прокуроры обратились в суд с ходатайством наложить арест и запретить работу туристической аттракции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Почему колесо обозрения на Подоле опасно?

В прокуратуре утверждают, что аттракцион опасен из-за неудовлетворительного состояния конструкции и представляет угрозу здоровью и жизни людей. После проверки прокуроры обнаружили, что опорная металлическая конструкция колеса размещена на деревянных брусьях, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

Сообщается, что деревянные брусья имеют признаки глубокого гниения, разрушения структуры древесины, а также следы длительного воздействия влаги. Часть брусьев частично разрушена, имеет полости и крошится при механическом воздействии.



Как гниет колесо осмотра в Киеве / Фото прокуратуры

Более того, в прокуратуре сообщили, что колесо годами работало без всяких разрешений на землю. Аттракция была размещена как временный объект на новогодне-рождественской ярмарке. Из-за популярности колеса объект несколько раз продлевал действие разрешения на размещение в исторической части Киева. После того, как срок разрешения закончился, аттракцион не демонтировали.

Прокуроры сообщили о подозрениях двум должностным лицам КГГА, которые не отреагировали на нарушения по размещению колеса обозрения.

В прокураторе также отметили, что из-за бездействия должностных лиц в июне 2025 года обратились в Хозяйственный суд города Киева с иском. Они просят обязать предпринимателя освободить коммунальный земельный участок путем демонтажа аттракциона.

Обратите внимание. Колесо обозрения привезли в Киев из Франции в 2017 году и установили на Подоле. В июле 2024 года правоохранители сообщали о проверке аттракциона после обрыва троса на канатной дороге через Днепр, в результате чего погиб человек.

