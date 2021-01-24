Книги, які змусять складати валізу та вирушати в подорож: добірка вихідного дня

Хоч раз в житті кожного з нас покидало натхнення. Існує чудовий спосіб його повернути – відвідати нові, ще незвідані місця. Коли немає змоги вирушити в подорож, можна хоч на годинку "відправитися" в книгу, адже розгортаючи її, ви переноситеся в будь-яку частину світу й надихаєтеся на нові пригоди.

Журналісти Travel24 підготували добірку захопливих і небанальних книг про подорожі, які надихнуть на відкриття нових куточків світу.

Цікаво Захопливі фільми, які надихнуть на подорож до Італії: добірка вихідного дня

"Маленька паризька книгарня"

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Рік видання:

Ніна Джордж2016Жанр: художня література, роман

Жан – власник книжкової баржі "Літературна аптека", він може зцілити будь-кого, тільки не самого себе. Душевні муки від спогадів про Манон, яка покинула його двадцять один рік тому, розбили йому серце і досі тривожать. Усе, що вона залишила, лист, який Жан ніяк не наважується прочитати. Занурившись у романтичний сюжет ви помандруєте баржею з Парижа на південь Франції. Майстерно описані пейзажі, страви, що просто таки кажуть "зготуй мене" й мелодраматичний сюжет, дозволять відпочити душею й почати фантазувати про власні мандри. Для тих, хто захоче повторити маршрут героя в книзі є детальна мапа його подорожі.



"Маленька паризька книгарня" / list.in.ua

"Їсти, молитися, кохати!"

Автор:

Рік видання:

Жанр:

Елізабет Гілберт2006мемуари, біографія

Ліз розчарувалася в сімейному житті та зневірилася в особистому щасті, саме тому вона вирушає мандрувати, а разом з тим розпочинає писати про це книжку. На її шляху три країни на "І" – Італія, де вона вчиться їсти зі смаком, Індія, де проводить три місяці в пошуках духовності та Індонезія, де вчиться кохати, наче вперше.

У 2010 році була знята адаптація – однойменна романтична комедія з Джулією Робертс у головній ролі. Одним із продюсерів фільму виступив Бред Пітт.

"Дика"

Автор:

Рік видання:

Жанр:

Шеріл Стрейд2012література про подорожі, біографія

Втративши матір, зруйнувавши свій шлюб і зв'язавшись з наркоманом, Шеріл дійшла до межі безодні. Їй потрібна була вагома причина, щоб почати нове життя, перестати займатися саморуйнуванням і спробувати врятувати себе. Тому вона самостійно вирушила в пішу подорож довжиною 1770 кілометрів. Їй довелося пройти пекучу пустелю, вузьку стежку, розташовану вище 2 тисяч метрів над рівнем моря, піднятися на засніжену гору з рюкзаком, що важить 36 кілограмів. Але що було складніше – витримати важкі умови чи знайти відповіді на свої питання?



"Дика" / apaperarrow.com

"1000 місць, які варто побачити, перш ніж помреш"

Автор

Рік видання

Жанр:

: Патрісія Шультц: 2009подорожі та туризм

Це, справді, значний список найпрекрасніших райських куточків на нашій планеті. Священні руїни, заповідники, найкращі готелі, села на пагорбах, замки, фестивалі, рифи, собори, загублені острови, оперні театри, музеї – у цій книзі ви знайдете все! Хоча і після виходу у світ цієї праці пройшло вже 12 років, і багато що змінилося, все ж тут можна знайти величезну кількість цікавих місць, про які ви могли навіть і не чути. Ця книга – чудовий привід запланувати подорож.

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"Ukraїner. Країна зсередини"

Автор:

Богдан Логвиненко

Рік видання:

2019

оповідання

Жанр:

Книга за мотивами першого кола масштабної експедиції Україною, яка тривала з літа 2016-го до зими 2018-го року й охопила всі історичні регіони – від Слобожанщини до Поділля, від Волині до Таврії. В ній зібрано найяскравіші моменти з мандрівок унікальними куточками країни: історії людей та місць, що надихають, зворушують і дивують, а також дивовижні фото, які показують Україну справжньою, несподіваною, цікавою та автентичною. Прочитавши її, ви забажаєте відвідати всі місцини, що зображені у книзі.



Обкладинка книги "Ukraїner. Країна зсередини" / Ukraїner

Приємного читання!