На Кіпр пускатимуть українських туристів, щеплених китайською вакциною CoronaVac
Джерело:Сyprus Flight pass
Острів Кіпр — це не лише популярний туристичний напрям, це ще і справжня скарбниця пам'яток стародавньої культури. Саме через це щороку курорт відвідують тисячі туристів.
У час пандемії здійснити подорож до цієї країни важко, однак зараз влада Кіпру заявила, що впускатиме вакцинованих іноземних мандрівників. Зокрема, тих, що отримали щеплення китайською вакциною CoronaVac.
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Пасажири наступних категорій, незалежно від їхньої національності, зможуть подорожувати на Кіпр без обмежень:
- Вакциновані особи, які мають дійсне свідоцтво про щеплення від інших державних органів;
- Особи, які одужали від COVID-19, і дата їх поїздки не перевищує 180 днів з моменту першого позитивного результату. Також вони повинні мати сертифікат ЄС Digital COVID Recovery.
Зазначається, що сертифікат про щеплення вважається прийнятним, якщо введена вакцина є однією із затверджених Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), або вакциною Sputnik (Gam-COVID-Vac) чи Sinopharm (BBIBP COVID-19). І в тому випадку, якщо минули необхідні терміни між введенням остаточної дози та датою подорожі.
Терміни вакцинації
- Вакцина Janssen / Johnson & Johnson – повинно пройти чотирнадцять днів між введенням необхідної дози вакцини (1-доза вакцини) і датою подорожі;
- Вакцина AstraZeneca – після завершення необхідних доз вакцини;
- Вакцина Pfizer-BioNTech – після завершення необхідних доз вакцини;
- Moderna Vaccine – після завершення необхідних доз вакцини;
- Вакцина Sputnik – після завершення необхідних доз вакцини;
- Вакцина Sinopharm – після завершення необхідних доз вакцини;
- Вакцина Sinovac (CoronaVac) – після завершення необхідних доз вакцини.
Умови в'їзду на Кіпр
10 травня країна вийшла з локдауну та запровадила "COVID-паспорти безпеки". Спеціальні правила розробили для людей, які прибувають з "зелених, помаранчевих, червоних та сірих" країн.
Найпростіше потрапити туристам з "зелених" країн, але Україна зараз в "червоному" списку. Тому для в'їзду необхідно:
- заповнити форму Cyprus Flight Pass
- здати ПЛР-тест не пізніше, ніж за 72 години до вильоту
- здати ПЛР-тест після прибуття на Кіпр
Відзначимо, раніше Кіпр заявив, що полегшить умови в'їзду для вакцинованих туристів з України, але не для тих, що отримали щеплення CoronaVac.