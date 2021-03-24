Без карантину: Кіпр відкриває свої кордони для українських туристів

Джерело:24 канал
З 1 квітня 2021 року Кіпр відкриває свої кордони для всіх мандрівників з України. Курортна країна вживатиме всіх необхідних заходів, і гарантує безпечний та безтурботний відпочинок для туристів.
Тим, хто пройшов тестування та підтвердив відсутність COVID, а також не перебував у тісному контакті з особами з підтвердженим ПЛР-тестом, буде гарантовано перебування без карантину. Про це повідомляє пресслужба представництва Міністерства туризму Кіпру в Україні.
Читайте також Греція планує відкрити свої кордони для туристів: за якої умови
Зазначається, що мандрівники повинні дотримуватися всіх норм та запобіжних заходів, які описано в Cyprus Destination Protocol. Слід зазначити, що країна дотримується кольорової системи кодів класифікації країн, відповідно до якої змінюються умови в'їзду для громадян цих країн.
|Вимоги до в'їзду
|Зелений
|Помаранчевий
|Червоний
|Сірий
|Заповнення Cyprus Flight Pass за 24 години до вильоту
|Так
|Так
|Так
|Так
|ПЛР тест за 72 години до вильоту (за кошт подорожуючого)
|Ні
|Так
|Так
|Так
|ПЛР тест по прильоту до Кіпру (за кошт подорожуючого)
|Ні
|Ні
|Так
|Ні
|Обов'язкова ізоляція по прильоту
|Ні
|Ні
|Ні
|Так
Інформація щодо розподілу країн на зони оновлюватиметься щотижня.
Також всі громадяни, що подорожують на Кіпр, не пізніше, ніж за 2 доби перед поїздкою мають заповнити Cyprus Flight Pass на електронній платформі www.cyprusflightpass.gov.cy. У разі відсутності Cyprus Flight Pass на пасажирів буде накладено штраф у розмірі 300 євро.
Нагадаємо, ще в січні Кіпр анонсував плани відкритися для українців з 1 березня, але тоді обіцянку так і не виконав.
Також раніше міністр туризму Греції Харріс Теохаріс закликав запровадити сертифікати вакцинації, щоб відновити масовий туризм вже цього літа.