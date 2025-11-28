Ціни – космос: чим приваблює найстаріший кінотеатр у Києві
- Кінотеатр "Ліра" у Києві працює з 1913 року і є найстарішим кінотеатром міста.
- "Ліра" пропонує недорогі квитки та спеціалізується на показах українських фільмів.
Чи знаєте ви, який у Києві кінотеатр найстаріший та досі діючий? Складно навіть уявити, але він працює ще з космічно далекого 1913 року.
Мовиться про кінотеатр "Ліра" на Великій Житомирській, 40. І 24 Канал із посиланням на "ТиКиїв" розповість про нього докладніше.
Дивіться також Як закохатися в Київ за 24 години: ідеальний маршрут, щоб побачити місто
Працює з 1913 року: чому варто завітати на сеанс до кінотеатру "Ліра" у Києві?
Цей кінотеатр Києва працює з 1913 року. Одразу від заснування він мав назву "Ліра", але у 1930-х сталінці "героїзували" його приставкою "імені Чапаєва". Після декомунізації 2015 року заклад повернув історичну назву.
Як зазначає "УП Життя", "Ліра" показувала фільми за царських часів, за радянської та нацистської окупації, і продовжила працювати після 1991 року. А у ХХІ столітті почала нове життя як перший кінотеатр суто українських фільмів.
Сьогодні "Ліра" має маленький зал приблизно на 100 місць із ретро-атмосферою старого київського кіно. А новий формат – кінотеатр українських фільмів з акцентом на національний кінематограф і фестивальні покази – став успішним.
У "Лірі" збереглися лаконічний інтер’єр, компактне фоє й відчуття домашнього перегляду, якого часто бракує мультиплексам. Кінотеатр співпрацює з українськими режисерами, дистриб'юторами й фестивалями.
"Ліра" – найстаріший кінотеатр Києва, що досі працює: дивіться відео df1_explore
Тут можна побачити й добірки короткого метра, і документальне кіно, і ретроспективи класики. Організовують і спеціальні події на кшталт Toronto Film Week чи тематичні дні українського кіно.
А ціни у "Лірі" просто космічні – космічно низькі. Продаж стартує приблизно від 100 гривень, часто 150, або трохи вище для фестивальних програм чи спеціальних показів. Тож для поціновувачів кіно це одна з найдоступніших нагод подивитися українські фільми за ціною чашки кави в сусідніх закладах із видом на Львівську площу.
Які ще нестандартні туристичні магніти Києва варто відвідати?
Музей ілюзій у центрі Києва. Це інтерактивний простір, де відвідувачі потрапляють у "зламану реальність" – кімнати з оптичною ілюзією, перевернуті інтер'єри, голограми й інсталяції, що змушують сумніватися у власних відчуттях.
Старовинне підземне водосховище. Мало хто знає, але під Грушевського, 1в, де зараз "Музей Води", є величезний підземний резервуар XIX століття із цегляними арками, створений для водопостачання Києва.
А ще у Києві є максимально незвичайна локація – "Смішний камінь". Кажуть, що ніхто поруч із ним не може втриматися від сміху. Його навіть відзначили на Google картах із високими оцінками!
Часті питання
Що відомо про історію кінотеатру "Ліра"?
Кінотеатр "Ліра" працює з 1913 року і спочатку мав саме таку назву. У 1930-х його перейменували на "імені Чапаєва", але після декомунізації 2015 року закладу повернули історичну назву. Тож кінотеатр витримав різні епохи – царські часи, радянську та нацистську окупацію, і продовжує працювати донині.
Який формат роботи має кінотеатр "Ліра" сьогодні?
Сьогодні "Ліра" функціонує як кінотеатр українських фільмів з акцентом на національний кінематограф і фестивальні покази. Він має маленький зал на 100 місць з ретро-атмосферою і співпрацює з українськими режисерами, дистриб'юторами та фестивалями.
Які ціни на квитки у кінотеатрі "Ліра"?
Ціни у кінотеатрі "Ліра" є дуже доступними, стартують приблизно від 100 гривень, часто 150, або трохи вище для фестивальних програм чи спеціальних показів. Це одна з найдоступніших можливостей подивитися українські фільми у Києві.