Мовиться про кінотеатр "Ліра" на Великій Житомирській, 40. І 24 Канал із посиланням на "ТиКиїв" розповість про нього докладніше.

Дивіться також Як закохатися в Київ за 24 години: ідеальний маршрут, щоб побачити місто

Працює з 1913 року: чому варто завітати на сеанс до кінотеатру "Ліра" у Києві?

Цей кінотеатр Києва працює з 1913 року. Одразу від заснування він мав назву "Ліра", але у 1930-х сталінці "героїзували" його приставкою "імені Чапаєва". Після декомунізації 2015 року заклад повернув історичну назву.

Як зазначає "УП Життя", "Ліра" показувала фільми за царських часів, за радянської та нацистської окупації, і продовжила працювати після 1991 року. А у ХХІ столітті почала нове життя як перший кінотеатр суто українських фільмів.

Сьогодні "Ліра" має маленький зал приблизно на 100 місць із ретро-атмосферою старого київського кіно. А новий формат – кінотеатр українських фільмів з акцентом на національний кінематограф і фестивальні покази – став успішним.

У "Лірі" збереглися лаконічний інтер’єр, компактне фоє й відчуття домашнього перегляду, якого часто бракує мультиплексам. Кінотеатр співпрацює з українськими режисерами, дистриб'юторами й фестивалями.

"Ліра" – найстаріший кінотеатр Києва, що досі працює: дивіться відео df1_explore

Тут можна побачити й добірки короткого метра, і документальне кіно, і ретроспективи класики. Організовують і спеціальні події на кшталт Toronto Film Week чи тематичні дні українського кіно.​

А ціни у "Лірі" просто космічні – космічно низькі. Продаж стартує приблизно від 100 гривень, часто 150, або трохи вище для фестивальних програм чи спеціальних показів. Тож для поціновувачів кіно це одна з найдоступніших нагод подивитися українські фільми за ціною чашки кави в сусідніх закладах із видом на Львівську площу.

Які ще нестандартні туристичні магніти Києва варто відвідати?