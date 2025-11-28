Цены – космос: чем привлекает старейший кинотеатр в Киеве
- Кинотеатр "Лира" в Киеве работает с 1913 года и является старейшим кинотеатром города.
- "Лира" предлагает недорогие билеты и специализируется на показах украинских фильмов.
Знаете ли вы, какой в Киеве кинотеатр самый старый и до сих пор действующий? Сложно даже представить, но он работает еще с космически далекого 1913 года.
Речь идет о кинотеатре "Лира" на Большой Житомирской, 40. И 24 Канал со ссылкой на "ТыКиев" расскажет о нем подробнее.
Работает с 1913 года: почему стоит посетить сеанс в кинотеатре "Лира" в Киеве?
Этот кинотеатр Киева работает с 1913 года. Сразу от основания он назывался "Лира", но в 1930-х сталинцы "героизировали" его приставкой "имени Чапаева". После декоммунизации 2015 года заведение вернуло историческое название.
Как отмечает "УП Жизнь", "Лира" показывала фильмы в царские времена, при советской и нацистской оккупации, и продолжила работать после 1991 года. А в XXI веке начала новую жизнь как первый кинотеатр чисто украинских фильмов.
Сегодня "Лира" имеет маленький зал примерно на 100 мест с ретро-атмосферой старого киевского кино. А новый формат – кинотеатр украинских фильмов с акцентом на национальный кинематограф и фестивальные показы – стал успешным.
В "Лире" сохранились лаконичный интерьер, компактное фойе и ощущение домашнего просмотра, которого часто не хватает мультиплексам. Кинотеатр сотрудничает с украинскими режиссерами, дистрибьюторами и фестивалями.
Здесь можно увидеть и подборки короткого метра, и документальное кино, и ретроспективы классики. Организовывают и специальные события вроде Toronto Film Week или тематические дни украинского кино.
А цены в "Лире" просто космические – космически низкие. Продажа стартует примерно от 100 гривен, часто 150, или чуть выше для фестивальных программ или специальных показов. Поэтому для ценителей кино это одна из самых доступных возможностей посмотреть украинские фильмы по цене чашки кофе в соседних заведениях с видом на Львовскую площадь.
Какие еще нестандартные туристические магниты Киева стоит посетить?
Музей иллюзий в центре Киева. Это интерактивное пространство, где посетители попадают в "сломанную реальность" – комнаты с оптической иллюзией, перевернутые интерьеры, голограммы и инсталляции, заставляющие сомневаться в собственных ощущениях.
Старинное подземное водохранилище. Мало кто знает, но под Грушевского, 1в, где сейчас "Музей Воды", есть огромный подземный резервуар XIX века с кирпичными арками, созданный для водоснабжения Киева.
А еще в Киеве есть максимально необычная локация – "Смешной камень". Говорят, что никто рядом с ним не может удержаться от смеха. Его даже отметили на Google картах с высокими оценками!
