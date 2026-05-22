Комфорт для батьків і малюків: де знайти кімнату матері та дитини у Кишинівському аеропорту

Сидіти в переповненому аеропорту з маленькою дитиною – це ще той виклик: навколо шум, метушня та майже немає місця, де можна спокійно відпочити. Саме тому кімната матері та дитини у Кишинівському аеропорту може стати справжнім порятунком для батьків під час подорожі.

Якщо ви подорожуєте з маленькою дитиною та летите через Кишинівський аеропорт, вам точно стане у пригоді наступна локація.

Де знайти кімнату матері та дитини в аеропорту Кишинева?

Як розповіла туристична агенція mariiam_travel, після проходження паспортного контролю потрібно піднятися на другий поверх у зону очікування. Спочатку ви побачите невеликий дитячий майданчик, де малеча може погратися, а поруч розташована кімната матері та дитини з усім необхідним.

Як знайти кімнату матері та дитини у Кишинівському аеропорту / інстаграм marliiam_travel

Тут можна погодувати дитину, поміняти підгузки, відпочити у тиші або навіть поспати разом із малюком. Хоч кімната і не надто велика, це все одно дуже зручний та корисний простір для батьків, які подорожують із маленькими дітьми.

З якого віку дитина може подорожувати літаком?

Як зазначає Love Radius, подорожувати літаком дитина може фактично з народження. Втім, більшість авіакомпаній допускають на борт немовлят віком від 7 днів. Якщо ж поїздка не термінова, фахівці радять зачекати хоча б 3 тижні після народження малюка – за цей час дитина встигне отримати перші щеплення та трохи адаптуватися.

Для перших перельотів батькам рекомендують обирати короткі рейси. Якщо ж подорож буде далекою, зручнішим варіантом стане нічний переліт – так більше шансів, що дитина спокійно проспить частину дороги.

Які документи потрібні дитині для перельоту?

Як і дорослим, дітям для подорожі потрібні документи. Їх перелік залежить від країни призначення:

посвідчення особи – для подорожей у межах ЄС та Шенгенської зони;

закордонний паспорт – для поїздок за межі Європейського Союзу;

паспорт та віза – для окремих країн;

дозвіл на виїзд – якщо дитина подорожує без батьків або з родичами;

свідоцтво про народження чи сімейна книга записів – якщо у дитини інше прізвище;

медичні документи – про всяк випадок їх також радять мати із собою.

Чи потрібне дитині окреме місце в літаку?

Дітям віком від 2 років необхідно купувати окреме місце в літаку. Деякі авіакомпанії пропонують на дитячі квитки знижки – зазвичай від 20% до 30%. Малюки до 2 років можуть летіти на руках у батьків. У такому випадку квиток часто коштує значно дешевше – деякі авіакомпанії надають знижки до 90%.

За бажанням можна також придбати окреме місце для встановлення дитячого автокрісла, однак це обійдеться дорожче. На далекомагістральних рейсах деякі перевізники додатково пропонують спеціальні дитячі люльки для сну. Їх кількість обмежена, тому бронювати таку послугу варто заздалегідь.

Як зручно пройти аеропорт із маленькою дитиною?

Батькам, які подорожують із немовлятами, радять використовувати ергорюкзак або слінг. Це значно полегшує пересування аеропортом та проходження контролю безпеки. Коляску під час перевірки часто доводиться складати та окремо пропускати через сканер, тоді як зі слінгом чи переноскою руки залишаються вільними. Це дозволяє комфортніше носити багаж, діставати документи та водночас тримати дитину поруч.

Раз ми вже підняли тему Кишинівського аеропорту, то вам точно варто дізнатися про цікаві локації для відпочинку, які розташовані всього за 10 – 15 хвилин. Одним із них є Ботанічний сад – це зелений оазис на вулиці Падурі, 18.

Тут панує спокійна атмосфера: доглянуті алеї, каскади ставків із качками та велика кількість різноманітних рослин і дерев. Це ідеальне місце, щоб перепочити після дороги, прогулятися на свіжому повітрі та трохи відволіктися від метушні аеропорту. До того ж відпочинок тут дуже бюджетний – вхід коштує близько 10 лей (приблизно 26 гривень).