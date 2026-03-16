Де у світі можна побачити річку п'яти кольорів: вам може здатися, що це ШІ – але ні
- Каньо Кристалес – річка у Колумбії, відома п'ятьма кольорами, які виникають завдяки ендемічній рослині Macarenia clavigera та ще кільком факторам.
- Побачити всі кольори можна тільки у певний період, а подорож до річки містить кілька етапів і є захопливою пригодою.
Коли показують фото Каньо Кристалес людям, які про неї не чули, перша реакція майже завжди однакова: "Це ШІ!" Насправді ж аж ніяк – це справжня річка у колумбійських джунглях.
Вода у ній одночасно жовта, зелена, блакитна, чорна і яскраво-червона. З посиланням на BBC розповідаємо про це докладніше.
Каньо Кристалес – річка, яку місцеві вважають шматочком раю, що впав на Землю: чим вона особлива?
Місцева легенда каже, що вона "втекла з раю, щоб текти по Землі". Це Каньо Кристалес – річка завдовжки десь у 100 кілометрів у департаменті Мета на заході Колумбії. Вона протікає через національний парк Серранія-де-ла-Макарена – унікальну зону на перетині Андів, Амазонії та Льяносів.
Вирізняється річка серед усіх у світі своїми кольорами – і це не магія, і навіть не водорості. Майже веселкову п'ятиколірність Каньо Кристалес творить поєднання кількох факторів, як зазначає Times of India, які разом в одному кадрі формують дещо таке, у що мозок відмовляється вірити.
Ендемічна водяна рослина Macarenia clavigera у дозрілому стані стає інтенсивно червоною і вкриває каміння суцільним яскравим килимом. Жовтий виникає від піску і мінералів на дні, синій – від кришталево прозорої води у глибших місцях, чорний від темного базальтового каміння, а зелений – від інших рослин і мохів.
Один негаразд з усім цим – побачити кольори можна тільки у чарівне вікно між сухим і дощовим сезонами, приблизно з червня по листопад, коли рівень води "правильний". Бо як надто мало води, то висихає рослина, а як надто багато – ховається під течією. Ось так природа регулює розклад "сеансів".
Майже як веселка – Каньо Кристалес, особлива річка у Колумбії: дивіться відео ItinerantLawyer
Також і добратися сюди непросто, але – реально. Спершу – рейс із Боготи, Медельїна або Калі до містечка Ла-Макарена, звідти 30 хвилин човном річкою Гуаяберо, потім 40 хвилин позашляховиком до парку, і ще 30 хвилин пішки до самої річки. Вхід лише з офіційним гідом – жорстке екологічне правило.
Заходити у воду можна, але тільки у спеціальних зонах. І не можна брати сонцезахисний крем – будь-яка хімія вбиває Macarenia clavigera. Найкольоровіша ділянка і купання – у природному басейні Піскіна-дель-Туріста. На трохи важчому маршруті можна ще подивитися водоспади Cascada Negra.
Які ще річки світу варто побачити кожному?
Янцзи у Китаї. У її басейні живе понад пів мільярда людей, і тут є найвидовищніший каньйон Азії – Три Ущелини, де річка прорізає гори Ушань. Круїзи цим маршрутом популярні як серед китайців, так і серед іноземних туристів, а скелясті береги заввишки понад кілометр нависають просто над водою.
Конго в Африці. Це єдина річка у світі, яка перетинає екватор двічі (один раз на північ, другий раз назад на південь), і найглибша на планеті – у деяких точках понад 220 метрів. Що робить її ще й однією з найзагадковіших, адже хто зна, що ховається на тих глибинах.
Часті питання
Чому Каньо Кристалес називають річкою п'яти кольорів?
Каньо Кристалес називають річкою п'яти кольорів через унікальне поєднання кольорів, яке виникає завдяки ендемічній водяній рослині Macarenia clavigera, піску та мінералам, кришталево прозорій воді, темному базальтовому камінню та іншим рослинам і мохам.
Коли найкращий час для відвідування Каньо Кристалес, щоб побачити її кольори?
Найкращий час для відвідування Каньо Кристалес, щоб побачити її кольори – це період між сухим і дощовим сезонами, приблизно з червня по листопад, коли рівень води є "правильним".
Які складнощі можуть виникнути у відвідуванні Каньо Кристалес?
У відвідуванні Каньо Кристалес можуть виникнути складнощі через важкодоступність місця. Потрібно летіти рейсом із Боготи, потім плисти човном, їхати позашляховиком і йти пішки. Також вхід дозволений лише з офіційним гідом, а купатися можна тільки у спеціально відведених зонах.