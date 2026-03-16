Где в мире можно увидеть реку пяти цветов: вам может показаться, что это ИИ – но нет

Когда показывают фото Каньо Кристалес людям, которые о ней не слышали, первая реакция почти всегда одинаковая: "Это ИИ!" На самом же деле отнюдь – это настоящая река в колумбийских джунглях.

Вода в ней одновременно желтая, зеленая, голубая, черная и ярко-красная. Со ссылкой на BBC рассказываем об этом подробнее.

Каньо Кристалес – река, которую местные считают кусочком рая, упавшего на Землю: чем она особенна?

Местная легенда говорит, что она "сбежала из рая, чтобы течь по Земле". Это Каньо Кристалес – река длиной где-то в 100 километров в департаменте Мета на западе Колумбии. Она протекает через национальный парк Серрания-де-ла-Макарена – уникальную зону на пересечении Анд, Амазонии и Льяносов.

Отличается река среди всех в мире своими цветами – и это не магия, и даже не водоросли. Почти радужную пятицветность Каньо Кристалес творит сочетание нескольких факторов, как отмечает Times of India, которые вместе в одном кадре формируют нечто такое, во что мозг отказывается верить.

Эндемическое водное растение Macarenia clavigera в созревшем состоянии становится интенсивно красным и покрывает камни сплошным ярким ковром. Желтый цвет возникает от песка и минералов на дне, синий – от кристально прозрачной воды в более глубоких местах, черный от темных базальтовых камней, а зеленый – от других растений и мхов.

Одна загвоздка со всем этим – увидеть цвета можно только в волшебное окно между сухим и дождливым сезонами, примерно с июня по ноябрь, когда уровень воды "правильный". Потому что если слишком мало воды, то высыхает растение, а если слишком много – прячется под течением. Вот так природа регулирует расписание "сеансов".

Также и добраться сюда непросто, но – реально. Сначала – рейс из Боготы, Медельина или Кали до города Ла-Макарена, оттуда 30 минут на лодке по реке Гуаяберо, затем 40 минут на внедорожнике до парка, и еще 30 минут пешком до самой реки. Вход только с официальным гидом – жесткое экологическое правило.

Заходить в воду можно, но только в специальных зонах. И нельзя брать солнцезащитный крем – любая химия убивает Macarenia clavigera. Самый цветастый участок и купание – в природном бассейне Пискина-дель-Туриста. На немного более тяжелом маршруте можно еще посмотреть водопады Cascada Negra.

