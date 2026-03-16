Где в мире можно увидеть реку пяти цветов: вам может показаться, что это ИИ – но нет
- Каньо Кристалес – река в Колумбии, известна пятью цветами, которые возникают благодаря эндемичному растению Macarenia clavigera и еще нескольким факторам.
- Увидеть все цвета можно только в определенный период, а путешествие к реке содержит несколько этапов и является увлекательным приключением.
Когда показывают фото Каньо Кристалес людям, которые о ней не слышали, первая реакция почти всегда одинаковая: "Это ИИ!" На самом же деле отнюдь – это настоящая река в колумбийских джунглях.
Вода в ней одновременно желтая, зеленая, голубая, черная и ярко-красная. Со ссылкой на BBC рассказываем об этом подробнее.
Каньо Кристалес – река, которую местные считают кусочком рая, упавшего на Землю: чем она особенна?
Местная легенда говорит, что она "сбежала из рая, чтобы течь по Земле". Это Каньо Кристалес – река длиной где-то в 100 километров в департаменте Мета на западе Колумбии. Она протекает через национальный парк Серрания-де-ла-Макарена – уникальную зону на пересечении Анд, Амазонии и Льяносов.
Отличается река среди всех в мире своими цветами – и это не магия, и даже не водоросли. Почти радужную пятицветность Каньо Кристалес творит сочетание нескольких факторов, как отмечает Times of India, которые вместе в одном кадре формируют нечто такое, во что мозг отказывается верить.
Эндемическое водное растение Macarenia clavigera в созревшем состоянии становится интенсивно красным и покрывает камни сплошным ярким ковром. Желтый цвет возникает от песка и минералов на дне, синий – от кристально прозрачной воды в более глубоких местах, черный от темных базальтовых камней, а зеленый – от других растений и мхов.
Одна загвоздка со всем этим – увидеть цвета можно только в волшебное окно между сухим и дождливым сезонами, примерно с июня по ноябрь, когда уровень воды "правильный". Потому что если слишком мало воды, то высыхает растение, а если слишком много – прячется под течением. Вот так природа регулирует расписание "сеансов".
Также и добраться сюда непросто, но – реально. Сначала – рейс из Боготы, Медельина или Кали до города Ла-Макарена, оттуда 30 минут на лодке по реке Гуаяберо, затем 40 минут на внедорожнике до парка, и еще 30 минут пешком до самой реки. Вход только с официальным гидом – жесткое экологическое правило.
Заходить в воду можно, но только в специальных зонах. И нельзя брать солнцезащитный крем – любая химия убивает Macarenia clavigera. Самый цветастый участок и купание – в природном бассейне Пискина-дель-Туриста. На немного более тяжелом маршруте можно еще посмотреть водопады Cascada Negra.
Какие еще реки мира стоит увидеть каждому?
Янцзы в Китае. В ее бассейне живет более полумиллиарда людей, и здесь есть самый зрелищный каньон Азии – Три Ущелья, где река прорезает горы Ушань. Круизы по этому маршруту популярны как среди китайцев, так и среди иностранных туристов, а скалистые берега высотой более километра нависают прямо над водой.
Конго в Африке. Это единственная река в мире, которая пересекает экватор дважды (один раз на север, второй раз обратно на юг), и самая глубокая на планете – в некоторых точках более 220 метров. Что делает ее еще и одной из самых загадочных, ведь кто знает, что скрывается на тех глубинах.
Частые вопросы
Почему Каньо Кристалес называют рекой пяти цветов?
Каньо Кристалес называют рекой пяти цветов из-за уникального сочетания цветов, которое возникает благодаря эндемичному водному растению Macarenia clavigera, песку и минералам, кристально прозрачной воде, темным базальтовым камням и другим растениям и мхам.
Когда лучшее время для посещения Каньо Кристалес, чтобы увидеть ее цвета?
Лучшее время для посещения Каньо Кристалес, чтобы увидеть ее цвета – это период между сухим и дождливым сезонами, примерно с июня по ноябрь, когда уровень воды является "правильным".
Какие сложности могут возникнуть в посещении Каньо Кристалес?
В посещении Каньо Кристалес могут возникнуть сложности из-за труднодоступности места. Нужно лететь рейсом из Боготы, потом плыть на лодке, ехать на внедорожнике и идти пешком. Также вход разрешен только с официальным гидом, а купаться можно только в специально отведенных зонах.