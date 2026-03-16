Вода у ній одночасно жовта, зелена, блакитна, чорна і яскраво-червона. З посиланням на BBC розповідаємо про це докладніше.

Каньо Кристалес – річка, яку місцеві вважають шматочком раю, що впав на Землю: чим вона особлива?

Місцева легенда каже, що вона "втекла з раю, щоб текти по Землі". Це Каньо Кристалес – річка завдовжки десь у 100 кілометрів у департаменті Мета на заході Колумбії. Вона протікає через національний парк Серранія-де-ла-Макарена – унікальну зону на перетині Андів, Амазонії та Льяносів.

Вирізняється річка серед усіх у світі своїми кольорами – і це не магія, і навіть не водорості. Майже веселкову п'ятиколірність Каньо Кристалес творить поєднання кількох факторів, як зазначає Times of India, які разом в одному кадрі формують дещо таке, у що мозок відмовляється вірити.

Ендемічна водяна рослина Macarenia clavigera у дозрілому стані стає інтенсивно червоною і вкриває каміння суцільним яскравим килимом. Жовтий виникає від піску і мінералів на дні, синій – від кришталево прозорої води у глибших місцях, чорний від темного базальтового каміння, а зелений – від інших рослин і мохів.

Один негаразд з усім цим – побачити кольори можна тільки у чарівне вікно між сухим і дощовим сезонами, приблизно з червня по листопад, коли рівень води "правильний". Бо як надто мало води, то висихає рослина, а як надто багато – ховається під течією. Ось так природа регулює розклад "сеансів".

Майже як веселка – Каньо Кристалес, особлива річка у Колумбії: дивіться відео ItinerantLawyer

Також і добратися сюди непросто, але – реально. Спершу – рейс із Боготи, Медельїна або Калі до містечка Ла-Макарена, звідти 30 хвилин човном річкою Гуаяберо, потім 40 хвилин позашляховиком до парку, і ще 30 хвилин пішки до самої річки. Вхід лише з офіційним гідом – жорстке екологічне правило.

Заходити у воду можна, але тільки у спеціальних зонах. І не можна брати сонцезахисний крем – будь-яка хімія вбиває Macarenia clavigera. Найкольоровіша ділянка і купання – у природному басейні Піскіна-дель-Туріста. На трохи важчому маршруті можна ще подивитися водоспади Cascada Negra.

