Вода у ній одночасно жовта, зелена, блакитна, чорна і яскраво-червона. З посиланням на BBC розповідаємо про це докладніше.
Каньо Кристалес – річка, яку місцеві вважають шматочком раю, що впав на Землю: чим вона особлива?
Місцева легенда каже, що вона "втекла з раю, щоб текти по Землі". Це Каньо Кристалес – річка завдовжки десь у 100 кілометрів у департаменті Мета на заході Колумбії. Вона протікає через національний парк Серранія-де-ла-Макарена – унікальну зону на перетині Андів, Амазонії та Льяносів.
Вирізняється річка серед усіх у світі своїми кольорами – і це не магія, і навіть не водорості. Майже веселкову п'ятиколірність Каньо Кристалес творить поєднання кількох факторів, як зазначає Times of India, які разом в одному кадрі формують дещо таке, у що мозок відмовляється вірити.
Ендемічна водяна рослина Macarenia clavigera у дозрілому стані стає інтенсивно червоною і вкриває каміння суцільним яскравим килимом. Жовтий виникає від піску і мінералів на дні, синій – від кришталево прозорої води у глибших місцях, чорний від темного базальтового каміння, а зелений – від інших рослин і мохів.
Один негаразд з усім цим – побачити кольори можна тільки у чарівне вікно між сухим і дощовим сезонами, приблизно з червня по листопад, коли рівень води "правильний". Бо як надто мало води, то висихає рослина, а як надто багато – ховається під течією. Ось так природа регулює розклад "сеансів".
Також і добратися сюди непросто, але – реально. Спершу – рейс із Боготи, Медельїна або Калі до містечка Ла-Макарена, звідти 30 хвилин човном річкою Гуаяберо, потім 40 хвилин позашляховиком до парку, і ще 30 хвилин пішки до самої річки. Вхід лише з офіційним гідом – жорстке екологічне правило.
Заходити у воду можна, але тільки у спеціальних зонах. І не можна брати сонцезахисний крем – будь-яка хімія вбиває Macarenia clavigera. Найкольоровіша ділянка і купання – у природному басейні Піскіна-дель-Туріста. На трохи важчому маршруті можна ще подивитися водоспади Cascada Negra.
Янцзи у Китаї. У її басейні живе понад пів мільярда людей, і тут є найвидовищніший каньйон Азії – Три Ущелини, де річка прорізає гори Ушань. Круїзи цим маршрутом популярні як серед китайців, так і серед іноземних туристів, а скелясті береги заввишки понад кілометр нависають просто над водою.
Конго в Африці. Це єдина річка у світі, яка перетинає екватор двічі (один раз на північ, другий раз назад на південь), і найглибша на планеті – у деяких точках понад 220 метрів. Що робить її ще й однією з найзагадковіших, адже хто зна, що ховається на тих глибинах.