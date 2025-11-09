Завдяки будівельному буму останніх років у Лондоні майже кожен куточок міста вважається нерухомістю преміум-класу – навіть, як виявляється, громадські вбиральні. Якщо цікаві деталі, читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на BBC.

Як колишня вбиральня перетворилась на популярне кафе у Лондоні?

У лютому 2013 року в лондонському районі Фіцровія на місці старого громадського туалету вікторіанської епохи відкрилася кав'ярня The Attendent. Ремонт і очищення приміщення зайняли майже два роки. Бізнес-партнери Піт Томлінсон і Бен Рассел вирішили зберегти оригінальне внутрішнє оздоблення туалетів на Фолі-стріт, збудованих у 1880-х роках для торговців колишнього ринку на сусідній Titchfield Street.

Дизайнери перетворили шість пісуарів у столики, обвівши їх дерев'яною стільницею, зберегли плитку, латунні труби та навіть сушарки для рук. Іронія полягає в тому, що колишня вбиральня, перебудована на кав'ярню, тепер настільки мала, що власного туалету в ній немає.

Локація у Гугл картах має середню оцінку 4,7 зірок і більшість відгуків лише позитивні:

Це затишне маленьке кафе, яке колись було громадським туалетом. Розташоване під землею, невелике, але дуже атмосферне і комфортне,
– коментує локацію Nitchanun.

Адреса розташування: 27А Фолі-стріт, Лондон, Англія, W1W 6DY.

