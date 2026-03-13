Уявіть собі острів, на якому поміщається лише будинок, одне дерево і пляж. І при цьому там живуть люди! З посиланням на The Sun, ми розкажемо про таке місце.

Де розташований найменший острів у світі з власними мешканцями?

На річці Святого Лаврентія, на межі кордонів США та Канади, розташований один із найунікальніших островів у світі. Just Room Enough Island має площу всього 310 квадратних метрів (приблизно дорівнює розміру тенісного корту), але на ньому живуть люди, що робить його найменшим населеним островом у світі.

Острів входить до архіпелагу Thousand Islands, який налічує 1 864 маленьких острівці, розкиданих на кордоні США та Канади поблизу міста Alexandria Bay у штаті Нью-Йорк. Багато з цих островів настільки крихітні, що на них можна посадити лише одне дерево.

Цікаво: щоб вважатися одним з тисяч островів, локація повинна бути принаймні один квадратний фут і мати принаймні два живих дерева, розповідає The Travel.

Але Just Room Enough Island вирізняється тим, що на ньому вирішили жити люди. У цьому крихітному просторі помістили повноцінний будинок, одне дерево, два кущі, кілька садових лавок і невеликий пляж. Іноді, коли рівень води знижується, виступає скеля, і мешканці отримують трохи більше місця.

А під час весняного паводку вода доходить майже до фундаменту. У 1950-х острів придбала родина Sizeland, яка шукала тихе місце для літнього будинку. Ідея була проста: втекти від міської метушні, знайти спокій і побудувати щось унікальне. Те, що спочатку було скромним сімейним куточком, з часом стало туристичною атракцією та рекордсменом Книги рекордів Гіннесса.

Вигляд острова / інстаграм featherinflightproductions

До 1982 року титул найменшого населеного острова світу належав Bishop Rock біля узбережжя Корнуоллу у Великій Британії. Там стояв маяк із персоналом, але після автоматизації маяка Just Room Enough Island отримав це звання.

Які ще є незвичайні острови?