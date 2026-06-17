17 червня свій день народження відзначає народний артист України Іво Бобул. З цієї нагоди ми підготували цікаву інформацію про його рідне село Тереблече, а також зібрали найцікавіші туристичні локації Чернівецької області, які варто відвідати мандрівникам.

Дивіться також Де народилась Руслана Лижичко: 6 місць, які варто побачити в її рідному місті

Чим особливе село Тереблече?

Тереблече – прикордонне село у Чернівецькій області, де розташований міжнародний пункт пропуску на українсько-румунському кордоні. Історія населеного пункту бере початок ще в молдавсько-турецький період. У різні часи тут існували румунська та німецька частини поселення, які згодом були об'єднані, розповідає "Україна Інкогніта".

Будівлі у селі Тереблече / фото Андрія Бондаренко

Сьогодні у Тереблечому проживає близько 2,9 тисячі мешканців, більшість із яких становлять етнічні румуни. Про багату історію села нагадують архітектурні пам'ятки різних епох, зокрема церква, костел, старовинні вілли та адміністративні будівлі, що збереглися з австрійського та румунського періодів.

Що цікавого подивитися туристу у Чернівецькій області?

Чернівецька ратуша

Одна з головних архітектурних візитівок Чернівців. Будівлю звели у 19 столітті в стилі пізнього класицизму. Сьогодні тут розташована міська рада.

Чернівецька ратуша / фото dima.shewchuk

Костел Найсвятішого Серця Ісуса

Неоготичний храм, який вражає своєю архітектурою, високими вежами та вітражами. Костел є однією з найвпізнаваніших сакральних споруд Чернівців і привертає увагу туристів незвичним для України готичним стилем.

Костел Найсвятішого Серця Ісуса / фото n_a_z_a_r_i_u_s_

Чернівецький національний університет

Одна з найкрасивіших університетських будівель Європи та об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО.

Чернівецький національний університет / фото sergiystepanenko

Шишкові горби

Незвичайна природна пам'ятка біля села Нагоряни. Це мальовничі пагорби химерної форми, які утворилися внаслідок природних процесів. Звідси відкриваються красиві краєвиди на долину Дністра та навколишні ландшафти.

Шишкові горби / фото sergiystepanenko

РЛС "Памір"

Один із найвідоміших покинутих військових об'єктів України. Радіолокаційну станцію будували за часів СРСР для контролю повітряного простору. Сьогодні величезні бетонні конструкції серед гір приваблюють любителів індустріального туризму та незвичайних локацій.



РЛС "Памір"/ фото sergiystepanenko

Дивіться також Де народився Олександр Мурашко, чиї картини можна побачити у Львові

Хотинська фортеця

Одна з найкраще збережених середньовічних фортець України. Її історія налічує кілька століть. Саме тут знімали багато відомих історичних фільмів.

Хотинська фортеця / фото andrevas_lv

Гірське Око

Мальовниче високогірне озеро в українських Карпатах. Воно розташоване серед лісів і гірських схилів та приваблює туристів чистою водою, спокійною атмосферою і красивими краєвидами.

Гірське Око / фото i.peredustui

Це одна з найцікавіших природних локацій Чернівецької області для любителів походів та відпочинку на природі.