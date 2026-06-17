17 июня свой день рождения отмечает народный артист Украины Иво Бобул. По этому случаю мы подготовили интересную информацию о его родном селе Тереблече, а также собрали самые интересные туристические места Черновицкой области, которые стоит посетить путешественникам.

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Чем особенна деревня Тереблече?

Тереблече – приграничное село в Черновицкой области, где расположен международный пункт пропуска на украинско-румынской границе. История населенного пункта берет свое начало еще в молдавско-турецкий период. В разное время здесь существовали румынская и немецкая части поселения, которые впоследствии были объединены, рассказывает "Украина Инкогнита".

Здания в селе Тереблече / фото Андрея Бондаренко

Сегодня в Тереблече проживает около 2,9 тысячи жителей, большинство из которых составляют этнические румыны. О богатой истории села напоминают архитектурные памятники разных эпох, в частности церковь, костел, старинные виллы и административные здания, сохранившиеся с австрийского и румынского периодов.

Что интересного посмотреть туристу в Черновицкой области?

Черновицкая ратуша

Одна из главных архитектурных достопримечательностей Черновцов. Здание было построено в 19 веке в стиле позднего классицизма. Сегодня здесь располагается городской совет.

Черновицкая ратуша / фото dima.shewchuk

Костел Пресвятого Сердца Иисуса

Неоготический храм, который поражает своей архитектурой, высокими башнями и витражами. Костел является одним из самых узнаваемых сакральных сооружений Черновцов и привлекает внимание туристов необычным для Украины готическим стилем.

Костел Пресвятого Сердца Иисуса / фото n_a_z_a_r_i_u_s_

Черновицкий национальный университет

Одно из самых красивых университетских зданий Европы и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Черновицкий национальный университет / фото sergiystepanenko

Шишковые холмы

Необычная природная достопримечательность возле села Нагоряны. Это живописные холмы причудливой формы, образовавшиеся в результате природных процессов. Отсюда открываются прекрасные виды на долину Днестра и окружающие ландшафты.

Шишковые холмы / фото sergiystepanenko

РЛС "Памир"

Один из самых известных заброшенных военных объектов Украины. Радиолокационную станцию строили во времена СССР для контроля воздушного пространства. Сегодня огромные бетонные конструкции среди гор привлекают любителей индустриального туризма и необычных локаций.



РЛС "Памир" / фото sergiystepanenko

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Хотинская крепость

Одна из наиболее хорошо сохранившихся средневековых крепостей Украины. Её история насчитывает несколько веков. Именно здесь снимали многие известные исторические фильмы.

Хотинская крепость / фото andrevas_lv

Горное Око

Живописное высокогорное озеро в украинских Карпатах. Оно расположено среди лесов и горных склонов и привлекает туристов чистой водой, спокойной атмосферой и красивыми пейзажами.

Горное Око / фото i.peredustui

Это одна из самых интересных природных локаций Черновицкой области для любителей походов и отдыха на природе.