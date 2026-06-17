17 июня свой день рождения отмечает народный артист Украины Иво Бобул. По этому случаю мы подготовили интересную информацию о его родном селе Тереблече, а также собрали самые интересные туристические места Черновицкой области, которые стоит посетить путешественникам.
Смотрите также "Где родилась Руслана Лыжичко: 6 мест, которые стоит увидеть в её родном городе"
Чем особенна деревня Тереблече?
Тереблече – приграничное село в Черновицкой области, где расположен международный пункт пропуска на украинско-румынской границе. История населенного пункта берет свое начало еще в молдавско-турецкий период. В разное время здесь существовали румынская и немецкая части поселения, которые впоследствии были объединены, рассказывает "Украина Инкогнита".
Здания в селе Тереблече / фото Андрея Бондаренко Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Сегодня в Тереблече проживает около 2,9 тысячи жителей, большинство из которых составляют этнические румыны. О богатой истории села напоминают архитектурные памятники разных эпох, в частности церковь, костел, старинные виллы и административные здания, сохранившиеся с австрийского и румынского периодов.
Что интересного посмотреть туристу в Черновицкой области?
- Черновицкая ратуша
Одна из главных архитектурных достопримечательностей Черновцов. Здание было построено в 19 веке в стиле позднего классицизма. Сегодня здесь располагается городской совет.
Черновицкая ратуша / фото dima.shewchuk
- Костел Пресвятого Сердца Иисуса
Неоготический храм, который поражает своей архитектурой, высокими башнями и витражами. Костел является одним из самых узнаваемых сакральных сооружений Черновцов и привлекает внимание туристов необычным для Украины готическим стилем.
Костел Пресвятого Сердца Иисуса / фото n_a_z_a_r_i_u_s_
- Черновицкий национальный университет
Одно из самых красивых университетских зданий Европы и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Черновицкий национальный университет / фото sergiystepanenko
- Шишковые холмы
Необычная природная достопримечательность возле села Нагоряны. Это живописные холмы причудливой формы, образовавшиеся в результате природных процессов. Отсюда открываются прекрасные виды на долину Днестра и окружающие ландшафты.
Шишковые холмы / фото sergiystepanenko
- РЛС "Памир"
Один из самых известных заброшенных военных объектов Украины. Радиолокационную станцию строили во времена СССР для контроля воздушного пространства. Сегодня огромные бетонные конструкции среди гор привлекают любителей индустриального туризма и необычных локаций.
РЛС "Памир" / фото sergiystepanenko
Смотрите также Где родился Александр Мурашко, чьи картины можно увидеть во Львове
- Хотинская крепость
Одна из наиболее хорошо сохранившихся средневековых крепостей Украины. Её история насчитывает несколько веков. Именно здесь снимали многие известные исторические фильмы.
Хотинская крепость / фото andrevas_lv
- Горное Око
Живописное высокогорное озеро в украинских Карпатах. Оно расположено среди лесов и горных склонов и привлекает туристов чистой водой, спокойной атмосферой и красивыми пейзажами.
Горное Око / фото i.peredustui
Это одна из самых интересных природных локаций Черновицкой области для любителей походов и отдыха на природе.