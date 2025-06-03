Італійка поділилася основними словами та фразами, що допоможуть мандрівникам під час подорожі. Їх краще добре вивчити ще перед візитом в Італію, пише 24 Канал, посилаючись на Travel + Leisure.

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Особливості вітання та прощання

Слово "buongiorno" має багато значень. Дослівно воно перекладається як "добрий день", але є загальним терміном на позначення привітання, особливо перед пообіддям. А далі італійці зазвичай кажуть "buona sera", що означає "добрий вечір".

Після стількох років життя тут я досі не впевнена, коли проходить межа між цими двома термінами, але зазвичай я кажу "buona sera" приблизно о 15:00 чи 16:00,

– ділиться італійка.

Є також більш універсальне привітання "salve", але воно водночас є формальним. Що стосується негласних правил, то "ciao" слід використовувати як вітання лише тоді, коли ви з людиною вже добре знайомі.

В кінці вечора, наприклад, коли треба йти з ресторану, варто сказати "buona notte", тобто "на добраніч". Також є варіант прощання "arrivederci", що буквально означає "до нової зустрічі". Його добре використовувати, наприклад, під час виїзду з готелю.

Основні італійські слова та фрази для мандрівників

"Si" означає "так", а "no" – "ні". Щоб щось попросити, треба сказати "per favore", тобто "будь ласка", а тоді подякувати – "grazie".

Існує кілька форм вибачення. Наприклад, "mi scusi використовують, коли потрібно перервати когось або привернути чиюсь увагу. "Permesso" застосовують, коли хтось, наприклад, рухається крізь натовп і треба попросити когось відійти. Якщо випадково зіткнулися з людиною або наступили їй на ногу, треба вибачитися, сказавши "scusa".



Туристи в Римі / Фото The Washington Post

Щоб запитати когось, чи розмовляє він або вона англійською, треба сказати: "Parla inglese?" (Чи розмовляєш ти англійською?) .

Щоб запитати, де щось розташоване, початок має бути таким: "Dov'è...

la stazione?" – вокзал;

il bagno?" – вбиральня;

una farmacia?" – аптека.

Щоб запитати, скільки щось коштує, треба сказати: "Quanto costa?"

У непередбачуваних ситуаціях корисними будуть такі фрази:

Non capisco – Я не розумію.

Mi sono perso – Я заблукав(-ла).

Ho bisogno di aiuto – Мені потрібна допомога.

Come posso arrivare a aeroporto? – Як дістатися аеропорту?

Come posso arrivare a albergo? – Як дістатися готелю?

Può indicarmelo sulla cartina, per favore? – Будь ласка, Ви можете показати на карті…

Елізабет каже, що спроба поговорити з місцевими хоча б трохи італійською, є поширеною ввічливістю і зазвичай дуже цінується. Вона часто пригадує фразу свого викладача з Риму, коли була ще американкою: "Італійці допоможуть вам, коли ви спробуєте розмовляти італійською, бо вони такі вдячні, коли хтось намагається вивчити їхню божевільну мову".