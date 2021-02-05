В Італії з 15 лютого влада планує знову відкрити гірськолижні курорти.

Їх закрили у листопаді 2020 року через погіршення ситуації з коронавірусом.

Читайте також: Ватикан знову відкриває свої музеї для відвідувачів: деталі

Рішення про відкриття було схвалене напередодні урядовим Технічним науковим комітетом (CTS), який надає консультації щодо коронавірусних обмежень.

Гірськолижні траси можуть відкрити в 15 з 20 регіонах Італії, які позначені як "жовті" зони. У "помаранчевих" та "червоних" регіонах поки залишаться закритими.