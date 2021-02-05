В Италии открывают горнолыжные курорты
В Италии с 15 февраля власти планируют вновь открыть горнолыжные курорты.
Источник:The Local
Их закрыли в ноябре 2020 году из ухудшение ситуации с коронавируса.
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Решение об открытии было принято накануне правительственным Техническим научным комитетом (CTS), который предоставляет консультации по коронавирусных ограничений.
Горнолыжные трассы могут открыть в 15 из 20 регионах Италии, которые обозначены как "желтые" зоны. В "оранжевых" и "красных" регионах пока останутся закрытыми.
Ситуация с коронавируса в Италии
По данным Worldometer, по состоянию на 5 февраля 2021 в Италии обнаружено 2,6 миллиона случаев заражения коронавируса, около 2 миллионов человек выздоровели. Летальных случаев – около 90 тысяч.
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