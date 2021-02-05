В Италии с 15 февраля власти планируют вновь открыть горнолыжные курорты.

Их закрыли в ноябре 2020 году из ухудшение ситуации с коронавируса.

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Решение об открытии было принято накануне правительственным Техническим научным комитетом (CTS), который предоставляет консультации по коронавирусных ограничений.

Горнолыжные трассы могут открыть в 15 из 20 регионах Италии, которые обозначены как "желтые" зоны. В "оранжевых" и "красных" регионах пока останутся закрытыми.

Лоукостеры запускают новые рейсы из Украины в Италию. SkyUp весной запустит из Львова в Бергамо и из Киева в Бари. Компания Lumiwings из Одессы в Форли и Перуджи.

Ситуация с коронавируса в Италии

По данным Worldometer, по состоянию на 5 февраля 2021 в Италии обнаружено 2,6 миллиона случаев заражения коронавируса, около 2 миллионов человек выздоровели. Летальных случаев – около 90 тысяч.