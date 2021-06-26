Пом'якшення карантину в Іспанії: на вулицях дозволили ходити без масок
26 червня 2021 , 15:23Читать новость на русском
Джерело:ТСН
В іспанському Міністерстві охорони здоров’я вирішили пом’якшити масковий режим. Від 26 червня на вулицях можна ходити без засобів особистого захисту від COVID-19, але треба мати маску при собі.
Це правило стосується місць, де можна дотримуватися соціальної дистанції. Якщо відійти від людей на 1,5 метри не вийде, доведеться вдягнути маску.
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Що відомо про карантин в Іспанії
- Вимога носити маску на вулицях діяла в Іспанії від минулого літа.
- У березні 2021 року влада знову наголосила на тому, що маски доведеться вдягати навіть на пляжі.
- Обмеження стосувалося усіх людей, крім дітей до 6 років.
- За порушення цієї вимоги у законодавстві передбачили штраф у 100 євро.