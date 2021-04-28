Пілотний проєкт щодо запуску туристів запланований вже на травень. Про це заявив міністр туризму Фернандо Вальдес.
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Іспанія буде готова в червні сказати мандрівникам з усього світу, що ви можете відвідати нас,
– заявив Вальдес.
Водночас він підкреслив, що схема допуску туристів з неєвропейських країн залежатиме від "цифрового зеленого сертифіката" Євросоюзу.
Згідно з "цифровим зеленим сертифікатом" у країни ЄС зможуть приїхати люди, які були вакциновані від коронавірусу, мають негативний тест або ж недавно перехворіли.
- За даними Worldometers, станом на 28 квітня коронавірусом в країні заразилися 3 496 134 людини.
- Відомо, що 77 855 хворих померли, а 3 186 967 – одужали.
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