Пілотний проєкт щодо запуску туристів запланований вже на травень. Про це заявив міністр туризму Фернандо Вальдес.

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Іспанія буде готова в червні сказати мандрівникам з усього світу, що ви можете відвідати нас,

– заявив Вальдес.

Водночас він підкреслив, що схема допуску туристів з неєвропейських країн залежатиме від "цифрового зеленого сертифіката" Євросоюзу.

Згідно з "цифровим зеленим сертифікатом" у країни ЄС зможуть приїхати люди, які були вакциновані від коронавірусу, мають негативний тест або ж недавно перехворіли.

Зверніть увагу! Напередодні про відкриття кордонів заявила Болгарія. Туристи зможуть в'їхати у країну вже з 1 травня. Для цього їм потрібні негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус або довідка про вакцинацію, або ж документ про перенесений COVID-19, отриманий не раніше ніж за 6 місяців до дати в'їзду. Ситуація з коронавірусом в Іспанії

За даними Worldometers, станом на 28 квітня коронавірусом в країні заразилися 3 496 134 людини.

Відомо, що 77 855 хворих померли, а 3 186 967 – одужали.

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