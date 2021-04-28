Пилотный проект по запуску туристов запланирован уже на май. Об этом заявил министр туризма Фернандо Вальдес.

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Испания будет готова в июне сказать путешественникам со всего мира, что вы можете посетить нас,

– заявил Вальдес.

В то же время он подчеркнул, что схема допуска туристов из неевропейских стран будет зависеть от "цифрового зеленого сертификата" Евросоюза.

Согласно с "цифровым зеленым сертификатом" в страны ЕС смогут приехать люди, которые были вакцинированы от коронавируса, имеют отрицательный тест или недавно переболели.

Обратите внимание! Накануне об открытии границ заявила Болгария. Туристы смогут въехать в страну уже с 1 мая. Для этого им нужны отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или справка о вакцинации, или же документ о перенесенном COVID-19, полученный не ранее чем за 6 месяцев до даты въезда.

Ситуация с коронавирусом в Испании

По данным Worldometers, по состоянию на 28 апреля коронавирусом в стране заразились 3 496 134 человека.

Известно, что 77 855 больных умерли, а 3 186 967 – выздоровели.

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