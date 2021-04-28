Пилотный проект по запуску туристов запланирован уже на май. Об этом заявил министр туризма Фернандо Вальдес.

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Испания будет готова в июне сказать путешественникам со всего мира, что вы можете посетить нас,
– заявил Вальдес.

В то же время он подчеркнул, что схема допуска туристов из неевропейских стран будет зависеть от "цифрового зеленого сертификата" Евросоюза.

Согласно с "цифровым зеленым сертификатом" в страны ЕС смогут приехать люди, которые были вакцинированы от коронавируса, имеют отрицательный тест или недавно переболели.

Ситуация с коронавирусом в Испании

  • По данным Worldometers, по состоянию на 28 апреля коронавирусом в стране заразились 3 496 134 человека.
  • Известно, что 77 855 больных умерли, а 3 186 967 – выздоровели.

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