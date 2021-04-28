Пилотный проект по запуску туристов запланирован уже на май. Об этом заявил министр туризма Фернандо Вальдес.
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Испания будет готова в июне сказать путешественникам со всего мира, что вы можете посетить нас,
– заявил Вальдес.
В то же время он подчеркнул, что схема допуска туристов из неевропейских стран будет зависеть от "цифрового зеленого сертификата" Евросоюза.
Согласно с "цифровым зеленым сертификатом" в страны ЕС смогут приехать люди, которые были вакцинированы от коронавируса, имеют отрицательный тест или недавно переболели.
Ситуация с коронавирусом в Испании
- По данным Worldometers, по состоянию на 28 апреля коронавирусом в стране заразились 3 496 134 человека.
- Известно, что 77 855 больных умерли, а 3 186 967 – выздоровели.
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