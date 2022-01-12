Інстаграмніше й не знайдеш: названі найпопулярніші пляжі світу для фото

Фотографування бірюзової води, білосніжного пляжу та заходу сонця – є невідійманою частиною відпочинку для туристів. Часто вони обирають ті напрямки, де зробити це буде найкраще.

Втім, деякі пляжі приваблюють набагато більше, ніж інші. Про це свідчать дані LuxuryHotel.com.

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Названі пляжі світу, які з'являються у соцмережах найчастіше

Так, видання проаналізувало пляжні фотографії та їх хештеги в Instagram, щоб знайти 10 найкрасивіших пляжів світу за кількістю публікацій, якими поділилися люди.

Крім того, експерти зіставили загальне число постів з довжиною берегової лінії пляжів і з'ясували, які локації отримують найбільше "публікацій на метр".

У цьому списку висвітлено найкращі місця у світі, де можна зробити ідеальні знімки, і цікаво побачити, які ділянки піску найбільш гідні Insta,

– заявив прессекретар LuxuryHotel.

За його словами, зараз багато хто шукає літній відпочинок, і вони з нетерпінням чекатимуть публікації ідеального пляжного знімка в соціальних мережах.

5 найпопулярніших пляжів світу за Instagram-хештегами:

Парадайз-Біч, Таїланд



Парадайз-Біч в Таїланді / Фото iStock

Пляж Келінгкінг, Балі



Пляж Келінгкінг на Балі / Фото globalcirculate.com

Південний пляж, Маямі



Південний пляж в Маямі / Фото globalcirculate.com

Бондай-Біч, Сідней



Бондай-Біч в Сіднеї / Фото Pinterest

Пляж Понта Негра, Бразилія



Пляж Понта Негра у Бразилії / Фото globalcirculate.com

У десятку найпопулярніших також увійшли: пляж Барселонета в Іспанії, Затока Майя в Таїланді, Ерлі-Біч в Австралії, Гласс Біч та Веніс Біч в США.