Інстаграмна Львівщина: цікаві локації, де виходять відмінні фото

Восени по всій Україні чимало унікальних пейзажів, які варто відвідати й додати у свою галерею світлин. Львівщина теж входить до тих областей, що багаті на маловідомі мальовничі туристичні перлини.

Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації запропонувало добірку місць, де можна вдало попозувати. Обирайте локації та вирушайте на "полювання" за красивими фото.

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Локації Львівщини, де виходять відмінні фото

Алея 50-річних дугласій Мензиса у Страдчі

Дуже високі сосни разом з іншими видами туї утворюють геометричну композицію у дендропарку, що належить Львівському національному лісотехнічному університету.



Алея 50-річних дугласій Мензиса у селі Страдч / Фото з інстаграму @nyouto4ka

Тут росте понад 300 видів дерев та кущів. До екскурсійних маршрутів належить й інстаграмна екологічна стежка "Алеями арборетуму Ботанічного саду загальнодержавного значення НЛТУ України".

Яворівський національний природний парк

Однією з найцікавіших частин природного регіону Розточчя – є пагорби Головного Європейського вододілу, багатства яких оберігає Яворівський національний природний парк.



Природний заповідник Розточчя / Фото з інстаграму @energy.butterfly

Його територією прокладено шість екологічних маршрутів, найпопулярнішими з яких є: "Верещиця", "Стежка Івана Франка", "Голуби" та "Лелехівка".

Одним словом, парк – це суцільна фотозона для світлин.

Костел Всіх Святих у Годовиці

До 1621-го на місці костелу стояв дерев’яний храм, однак того року згорів під час татарського набігу. Десять років потому тут збудували мурований. Але у середині XVIII століття костел перебував у незадовільному стані, парох з наварійського храму виділив гроші для будівництва нового.



Костел Всіх Святих / Фото з інстаграму @o_garichkin

Сьогодні майже нічого не змінилося – костел й надалі потребує фінансової уваги. Однак розташування архітектурного шедевра на березі мальовничого ставу притягує безліч фототуристів.

Перший публічний парк сучасної української скульптури PARK3020

Це парк майбутнього, а число 3020 – ознака перспективного розвитку парку на тисячоліття вперед. PARK3020 покликаний дати можливість скульпторам реалізуватися в межах країни й заявити про себе на міжнародній арені, а відвідувачам подарувати новий досвід взаємодії з мистецтвом.



Одна зі скульптур парку / Фото з інстаграму @maletych.vasyl

Якщо приїдете сюди й зробите фото, не забудьте про популярний хештег в Інстаграмі – #park3020.

Гора Пікуй

Пікуй – ідеальна вершина для початківців, усі мандрівники почали з найвищої гори Львівщини. Більш досвідчені вважають підйом сюди легкою прогулянкою, проте люблять її у будь-яку пору року, тому що звідси відкривається прекрасна панорама й виходять відмінні фото.



Мальовничий краєвид з гори Пікуй / Фото з інстаграму @andriy_tatarskiy

Свого часу на неї з села Кривка підіймався Іван Франко. До слова, цьогоріч на вершині відновили пам'ятний знак на честь сходження письменника.

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Таємничий мисливський будинок

Крихітний острівець з будиночком став окрасою мисливських угідь державного підприємства Мисливське господарство "Стир". Це доволі відоме місце серед travel-блогерів. Уявіть, які фото тут виходять. Хоча б задля цього варто сюди приїхати.



Мисливський будиночок у Збруї / Фото з інстаграму @klio.eterna

На території ви зможете прогулятися сосновим лісом, відпочити біля озера, подивитися на диких кабанів та фазанів.

Добромильський замок

Вважається найвищою фортецею Львівщини, яка споруджена на висоті 560 метрів над рівнем моря. За гарної погоди звідси можна побачити Перемишль.



Руїни Добромильського замку / Фото з інстаграму @nazarantonyk

До наших днів збереглися фрагменти мурів, залишки однієї башти та криниці на подвір’ї замку, а також брамна бастея.

Водоспад Сопіт

Він не є таким популярним як Гуркало чи Кам'янка, однак не менш цікавий для відвідин. Його висота – 8 метрів, а глибина чаші сягає пів метра. Вода не падає донизу, а стікає скелястим крутим схилом, впадаючи до Сопотянки, притоки Стрию. Довкола водоспаду росте мальовничий карпатський ліс.



Водоспад Сопіт / Фото з інстаграму @anna_obli

Турківська вісімка

Якщо ви подорожуєте на авто – обирайте дороги, які вразять вас. Одна з таких простягається дорогою Н-13 Львів – Самбір – Ужгород, біля села Явора Турківського району. Тут лежить неймовірної краси дорожній серпантин, поруч з яким протікає річка Стрий, а навколишні пейзажі красиві у будь-яку пору року, але восени – по-особливому.



Турківська вісімка / Фото lviv1256

Найчастіше, в народі цю закручену дорогу називають "турківська вісімка". Якщо спуститися нею, то праворуч буде місце для короткої зупинки, аби сповна помилуватись краєвидами й попозувати для фото.

Вдалих кадрів!