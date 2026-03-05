Регіон славиться неймовірними гірськими пейзажами Юлійських Альп, пішохідними маршрутами та прозорою блакитною річною Соча, пише Express. Попри красу, ця місцевість менш відома серед туристів, ніж Доломітові Альпи, але багато мандрівників переконані, що вона заслуговує не меншої уваги.

Читайте також Це маловідоме місто розташоване у долині поміж вулканів стає популярним серед туристів

Чим вражає долина Соча ?

Досвідчені туристи радять звернути увагу на це місце замість популярних туристичних напрямків. Долина Соча приваблює чарівними селами, мальовничими стежками й захопливими краєвидами, проте не потребує великих витрат на подорож.

Деякі мандрівники називають долину своїм улюбленим місцем у Словенії. Колір річки виглядає просто неймовірно, а туристичні путівники називають її однією з найкрасивіших у Європі. Вода в ній дуже холодна, проте деякі сміливці все ж таки наважуються покупатися влітку.



Долина Соча у Словенії / Фото Pinterest

Уздовж річки є багато затишних куточків, де можна просто сісти й милуватися краєвидами. Долина Сочі приваблює любителів активного відпочинку. Тут популярні такі види спорту як каякінг, рафтинг та каньйонінг. Цей регіон часто вибирають ті, хто шукають пригод на природі.



Долина Соча у Словенії / Фото Pinterest

Для туристів прокладено багато пішохідних маршрутів, а прогулянка тут може тривати цілий день. Серед них є навіть спеціальна "прогулянка Нарнією", яка проходить через місця, де знімали сцени фільму. Бірюзовий колір води й ландшафт навколо настільки вражаючі, що пейзажі для фільму використовували як природні декорації. Словенська долина вразить багатьох, тож мандрівка сюди запам’ятається надовго.

А ще маленьке прибережне місто Ізола у Словенії визнано одним з найкращих напрямків для подорожей 2026 року, завдяки своїй венеціанській архітектурі та затишній атмосфері, пише Time Out. Пляж Світильник в Ізолі отримує позитивні відгуки на TripAdvisor за чистоту та зручності, вважаючись одним з найкращих на словенському узбережжі.

Які є ще цікаві матеріали про подорожі?