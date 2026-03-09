Як крихітний заклад в Італії завоював серця туристів своїми бутербродами
- У маленькому містечку Чітта-делла-П'єве в Італії розташований заклад Il Pizzicagnolo di Bartoccioni, відомий своїми смачними бутербродами.
- Заклад пропонує бутерброди зі свіжої фокаччі, місцевих сосисок та червоної цибулі, які готуються на місці за ціною близько 9 євро.
Італія славиться своєю кухнею, і багато туристів їдуть сюди насамперед за піцою чи пастою. Але у маленькому містечку на кордоні Умбрії та Тоскани є крихітний заклад, де звичайні бутерброди стали справжньою гастрономічною легендою.
Для багатьох Італія асоціюється насамперед із піцою – і недарма, адже саме тут її вигадали. Однак в одному маленькому містечку є заклад, де звичайні на перший погляд бутерброди підкорили серця туристів, які хоч раз їх там скуштували, розповідає Express.
Де в Італії скуштувати найсмачніші бутерброди?
Якщо ви в пошуках ідеального бутерброда, то вам точно треба в Італію. У маленькому містечку Чітта-делла-П'єве, що на кордоні Умбрії та Тоскани, ховається крихітний заклад Il Pizzicagnolo di Bartoccioni, який називають "місцем найкращих бутербродів в Італії".
Як виглядає заклад / інстаграм ilpizzicagnolodibartoccioni
Заклад за церквою виглядає скромно, але тут все роблять з любов'ю: свіжа фокачча випікається на місці, місцеві сосиски та червону цибулю привозять із околиць. Вартість одного бутерброда близько 9 євро. Але справжній секрет, за словами власника Лука Барточчіоні, не лише в інгредієнтах:
Правда лише в тому, що треба давати людям те, що обіцяєш. Тоді все стає простим,
– розповідає він.
Невеликий заклад має кілька столиків на вулиці, але навіть великий гурт з десяти осіб обслуговується одночасно, бо всі бутерброди готуються на місці. Тут панує спокійна, розмірена атмосфера, а це саме те, що робить життя в містечку Чітта-делла-П'єве особливим.
Як виглядають бутерброди / інстаграм ilpizzicagnolodibartoccioni
Не варто судити про заклад лише за зовнішнім виглядом. У меню традиційні страви Умбрії та Тоскани, адже містечко розташоване просто на межі цих двох регіонів, відомих своєю історією, красою та смачною кухнею,
– пише відгук один з туристів на платформі TripAdvisor.
- Адреса розташування: Piazza Plebiscito n.15, 06062, Місто П'єве Італія.
Які ще місця Італії варто відвідати туристам?
Дізнайтесь про ідеальне місто Італії для прогулянок. Мова йде про Барі, яке славиться довгою набережною Лунгомаре, історичним портом, кафедральним собором Святого Миколая і можливістю насолодитися місцевою вуличною кухнею, включаючи традиційну пасту орекієтте.
Або ж, дізнайтесь про найкращий регіон Італії без туристів. Мова йде про Базилікату, яка стала популярним місцем для туристів, які хочуть уникнути натовпу, на відміну від переповнених місць як Венеція, де зросли протести та туристичні податки.
Часті питання
Яке містечко в Італії відоме своїми бутербродами?
Містечко Чітта-делла-П'єве, розташоване на кордоні Умбрії та Тоскани, відоме своїми бутербродами, які можна скуштувати в закладі Il Pizzicagnolo di Bartoccioni.
Який секрет успіху бутербродів у Il Pizzicagnolo di Bartoccioni?
Секрет успіху бутербродів у Il Pizzicagnolo di Bartoccioni – це не лише в інгредієнтах, а й у тому, щоб давати людям те, що обіцяєш, як зазначає власник Лука Барточчіоні.
Які традиційні страви можна знайти в меню закладу Il Pizzicagnolo di Bartoccioni?
У меню закладу Il Pizzicagnolo di Bartoccioni можна знайти традиційні страви Умбрії та Тоскани, оскільки містечко розташоване на межі цих регіонів, відомих своєю історією та смачною кухнею.