Це французьке місто заворожує пейзажами: куди поїхати тим, хто обожнює піші прогулянки
- Приморське місто Кассіс у Франції є популярним місцем для піших прогулянок і відпочинку, особливо серед пенсіонерів, завдяки своїм мальовничим пейзажам і доступності.
- Серед головних визначних місць – драматичні вапнякові бухти Каланки, різноманітні громадські пляжі, та кілька ресторанів, що пропонують як французьку, так і ліванську кухню.
Це мальовниче містечко у Франції має неперевершені пейзажі, які варті уваги абсолютно кожного, хто полюбляє атмосферні прогулянки.
Активні подорожі – це чудовий спосіб провести відпустку, але часом усім нам хочеться спокою та тиші десь у затишному приміському містечку. Експерт із подорожей Саймон Колдер розказав про одну із таких локацій, яка ідеально підходить для прогулянок навіть пенсіонерам. Читайте нижче усі деталі від 24 Каналу з посиланням на Exspress.
Дивіться також Де на Вінниччині можна помилуватись Південним Бугом зі скелі та відчути дух свободи
Яке місто є найзручнішим для піших прогулянок?
Улюблене місце у Франції для багатьох туристів стало приморське місто Кассіс. Наразі ця локація є максимально актуальною, адже середня температура у жовтні становить + 20 градусів. Також є багато доступних рейсів з аеропортів. Основна перевага в тому, що зручність та доступність є ідеальним варіантом для пенсіонерів, які шукають дешеве місто для відпочинку. Маленьке поселення барвисте та розташоване поруч із найбільш незвичайними пейзажами.
Всі вулиці мають свою окрему атмосферу французької розкоші, а основною локацією для туристів є площа Бараньова. Блогерка Сем, яка також є фотографкою, теж поділилась своїми враженнями від подорожі у Кассіс на сторінці свого блогу Theblondescout.
Це місто було одним із найприємніших сюрпризів, коли я жила у Франції. Це маленьке рибальське містечко барвисте, химерне і поруч з одним із найбільш незвичайних пейзажів, які я коли-небудь бачила: драматичними вапняковими бухтами, які складають Каланки між Кассісом і Марселем. Якщо ви шукаєте спокійний пляжний відпочинок на півдні Франції, до якого легко дістатися поїздом або для походу на все життя, Кассіс – це місце для вас!,
– коментує дівчина.
Блогерка розповідає про різні громадські пляжі, де можна без проблем ніжитися на сонці. Один із них – це пляж Plage de la Grand Mer, який є найближчим до міста і, безумовно, найбільшим і найпопулярнішим. З нього відкривається приголомшливий вид на скелі, а сам пляж – це суміш піску та гравію. Інші пляжі, які також варто відвідати – це Plage de Corton та Plage Bleu.
Пляжі у Кассіс / фото Theblondescout
Також дівчина ділиться найкращими закладами Кассіса, де можна смачно поїсти:
- La Table du 7 – вишукана французька кухня.
- La Villa Madie – гарна атмосфера з найкращим видом на узбережжя.
- L'Atelier Gastronomique – смачні салати, бутерброди та випічка.
- La Plage Bleu – пляжні напої та свіжа їжа на березі моря.
- D'une Rive à l'Autre – ліванська кухня.
- Divino – незвичайна дегустація вина.
Що додатково варто знати перед поїздкою у Францію?
Раніше ми вже розповідали, як уникнути натовпів туристів у Парижі, тож рекомендуємо ознайомитись перед плануванням подорожі.
Ми знайшли 9 цікавих локацій Франції, які варто побачити цієї осені. Бонусом розкажемо про переваги відпочинку у Франції восени.
Часті питання
Чому Кассіс вважається ідеальним місцем для піших прогулянок?
Кассіс вважається ідеальним місцем для піших прогулянок через його мальовничі вулиці, атмосферу французької розкоші та близькість до незвичайних пейзажів, таких як вапнякові бухти Каланки. Місто також зручно розташоване для пенсіонерів з доступними рейсами і комфортними умовами відпочинку.
Які пляжі можна відвідати у Кассіс?
У Кассіс можна відвідати кілька пляжів, включаючи Plage de la Grand Mer — найбільший і найпопулярніший пляж з приголомшливим видом на скелі. Інші пляжі, які варто відвідати, — це Plage de Corton та Plage Bleu.
Які ресторани рекомендуються у Кассіс для смачного обіду чи вечері?
У Кассіс рекомендуються такі ресторани: La Table du 7 — для вишуканої французької кухні, La Villa Madie — з найкращим видом на узбережжя, L'Atelier Gastronomique — для смачних салатів і випічки, La Plage Bleu — для пляжних напоїв і свіжої їжі, D'une Rive à l'Autre — для ліванської кухні, і Divino — для незвичайної дегустації вина.