Більшість людей у світі знають знаменитий собор Нотр-Дам у Парижі передусім через масштабну пожежу, яка сталася ввечері 15 квітня 2019 року та серйозно пошкодила одну з найвідоміших архітектурних пам'яток Франції. Вогонь спалахнув під час реставраційних робіт, однак через плутанину під час сповіщення сигналізації його виявили із затримкою майже у пів години.
Але це лише одна з багатьох унікальних сакральних споруд Парижа. Місто зберігає десятки храмів із багатовіковою історією, архітектурними шедеврами та цікавими історіями перетворень. У нашій статті розповідаємо про інші унікальні пам'ятки, з посиланням на Musee protestant.
Які храми Парижа варто побачити туристам?
- Billettes
Колись це був кармелітський монастир, заснований ще у 1290 році. Місце пов'язане з середньовічною легендою про "чудо євхаристії". Під час революції будівлі використовували як склад солі, а з 1808 року їх передали лютеранській громаді. Перше богослужіння відбулося у 1809 році.
Billettes / фото Вікіпедії
- Pentemont
Колишній жіночий монастир 18 століття. Під час революції його використовували як склад для зерна і сіна. Після Конкордату будівлю поступово передали протестантам, але повноцінно вона почала діяти лише у 1846 році. До цього протестанти змушені були збиратися в іноземних посольствах.
- Oratoire du Louvre
Одна з найважливіших протестантських церков Парижа. Спочатку це була католицька каплиця, збудована у 17 столітті. Тут проходили похорони королівських і церковних діячів. Під час революції будівлю пограбували і використовували для світських потреб. З 1811 року її передали реформатській громаді. Сьогодні це найбільший реформатський храм Парижа.
Oratoire du Louvre / фото Вікіпедії
- Marais / Sainte-Marie
Колишній монастир візітанток, збудований у 17 столітті. Після революції його розграбували, а частину будівель знесли. У 1803 році Наполеон передав каплицю протестантам. Усередині збереглися історичні елементи, зокрема сліди революційної символіки.
- Redemption Temple
Колишня митниця, збудована у стилі архітектора Леду на початку 19 століття. У 1843 році будівлю передали лютеранській громаді, бо старі храми вже не вміщали всіх вірян. Його відвідували впливові особи епохи, зокрема аристократи та політики.
Redemption Temple / фото Mairie de Paris
