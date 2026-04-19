Пережила 10 держав і зупиняла велетенські армії: що варто знати про Хотинську фортецю
- Хотинська фортеця, розташована у Чернівецькій області, має тисячолітню історію, пережила 10 держав та була місцем великих битв, зокрема у 1621 році.
- Фортецю реконструювали кілька разів, вона стала популярною кінолокацією та місцем фестивалів, але у квітні 2026 року там частково обвалилася стіна.
Є в Україні місця, де історія не просто за склом у музеї – вона буквально під ногами. У землі, за яку боролися десятки армій, у кам'яних стінах і вежах, що тисячу років дивляться на Дністер.
Мовиться про Хотинську фортецю – якраз одне з таких місць, і геть не дивно, що її завжди називають серед семи чудес України. Завдяки матеріалам khotynska-fortecya.cv.ua розповідаємо про це докладніше.
Дивіться також Ця відома річка протікає Україною, а далі формує кордон між Румунією і Молдовою
Вона стоїть на березі Дністра вже майже тисячоліття: чим особлива фортеця у Хотині?
Сьогодні Хотинська фортеця розташована на території Чернівецької області у місті Хотин. А перші укріплення на цьому місці зводив ще князь Володимир Великий у X столітті – як форпост на кордоні Русі.
Перший кам'яний замок збудував вже Данило Галицький у XIII столітті – для захисту від монголо-татарської навали. У XV столітті молдавський воєвода Стефан суттєво модернізував фортецю – звів п'ятиметрові товсті стіни заввишки до 50 метрів, бойові вежі тощо. Десь відтоді фортеця й набула нинішнього масивного вигляду величної споруди, що нависає над крутим берегом Дністра.
Найдраматичніша сторінка в історії Хотина – битва 1621 року. Тоді польсько-козацьке військо у близько 75 тисяч осіб, серед яких було 40 тисяч козаків під проводом гетьмана Петра Сагайдачного, зупинило двохсоттисячну турецьку армію.
Облога тривала майже місяць, турки притягли багато гармат, та навіть бойових слонів – але все це не допомогло. Перемога зробила Сагайдачного героєм, його скульптура й досі зустрічає гостей біля входу до фортеці, а також захистила Європу від османської експансії.
За наступні сто років фортеця мала кількох господарів, і у 1711 році турки таки захопили її. Розуміючи стратегічну цінність здобутку, вони зробили масштабну реконструкцію і зміцнили стіни. До сьогодні на території фортеці можна побачити залишки мечеті.
Ще там є колодязь тих часів посеред двору, а також церква з фрагментами живопису XVI століття. Для створення відповідної атмосфери у замку розмістили багато середньовічної зброї, про що зазначають на karpaty.info, та копії великих військових знарядь, як-от балісти, катапульти та тарани.
У XIX столітті фортеця перейшла до Росії – турки здали її без бою. Загалом Хотинський замок пережив 10 держав за всю свою історію: Русь, Галицько-Волинське князівство, Угорське королівство, Молдовське князівство, Річ Посполиту, Османську імперію, Російську імперію, УНР, Румунію та СРСР.
Окрема родзинка Хотинської фортеці – її кінематографічна слава. Там знімали десятки художніх фільмів і рекламних роликів. А ще щороку у вересні тут відбувається фестиваль історичної реконструкції "Корона Дністра" – з лицарськими турнірами та середньовічним ярмарком. Фестиваль має благодійний статус – збір коштів на реабілітацію українських військових.
Зверніть увагу: 17 квітня 2026 року у Хотинській фортеці сталася біда – частково обвалилася велика стіна. Постраждалих немає, але руйнування дуже суттєві. Відтак доступ туристів на якийсь час вимушено частково обмежать.
Які ще величні та відомі фортеці України обов'язково має побачити кожен?
Кам'янець-Подільська фортеця стоїть на скелястому острові, який з трьох боків оточений каньйоном річки Смотрич – природа сама зробила її майже неприступною. За багатовікову історію вона лише двічі здавалася ворогу, і то після тривалих облог. Ця фортеця також є одним із семи чудес України.
Аккерманська фортеця у Білгород-Дністровському на Одещині – одна з найбільших і найкраще збережених середньовічних фортець України. Площа її внутрішнього двору більша за два футбольні поля, а мури тут аж 15 метрів заввишки. Її зводили генуезці, а добудовували молдовські воєводи та турки-османи.
Часті питання
Чим відома Хотинська фортеця і чому її називають одним із семи чудес України?
Хотинська фортеця відома історичною значущістю та архітектурною величчю. Вона стоїть на березі Дністра майже тисячу років і була важливим оборонним форпостом на кордоні Русі. Її називають одним із семи чудес України за роль в історії та здатний вразити вигляд.
Які історичні події відбулися у Хотинській фортеці?
Однією з ключових історичних подій є битва 1621 року, коли польсько-козацьке військо під проводом гетьмана Петра Сагайдачного зупинило двохсоттисячну турецьку армію. Ця перемога захистила Європу від османської експансії. Фортеця також пережила декілька змін власників і була укріплена турками у XVIII столітті.
Чому Хотинська фортеця приваблює туристів?
Хотинська фортеця приваблює туристів архітектурою, історичними подіями та кінематографічною славою. Вона часто слугує місцем зйомок художніх фільмів та реклами. Крім того, щороку тут проводять благодійний фестиваль історичної реконструкції "Корона Дністра", на якому відбуваються лицарські турніри та середньовічні ярмарки.