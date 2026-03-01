Тут знімали "Захар Беркут": чим особлива велична Хотинська фортеця

Хотинська фортеця височіє над Дністром й вражає своїм масштабом. Сьогодні це не лише архітектурна пам’ятка, але й майданчик для історичних реконструкцій, фестивалів та кінозйомок. Тут знімали відомий фільм "Захар Беркут" і не тільки.

Великі башти, масивні мури та панорама здатні захопити подих з першого погляду. В інстаграм-дописі "Цікаві мандрівки Україною" розповіли про 5 цікавих фактів, які варто знати українцям про Хотинську фортецю.

Чим вражає Хотинська фортеця?

Їй понад 1000 років

Перші укріплення на цьому місці з’явилися ще у Х столітті, за часів Київської Русі. Тоді це були дерев’яно-земляні оборонні споруди, які контролювали стратегічний переправний шлях через Дністер. У XIII-XV століттях фортецю перебудували з каменю. Особливого розквіту вона набула за правління молдавського господаря Штефана Великого, коли з’явилися потужні башти й мури, які збереглися донині.

Місце однієї з найбільших битв Європи

У 1621 році під стінами фортеці відбулася Хотинська битва – масштабне протистояння між військом Османської імперії та об’єднаними силами Речі Посполитої й українського козацтва під проводом гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного.

Битва тривала понад місяць й завершилася мирною угодою. Історики вважають цю перемогу стратегічно важливою для всієї Центрально-Східної Європи.



Велична Хотинська фортеця / Фото з Вікіпедії

Стіни завтовшки 5 метрів

Хотинська фортеця будувалася як неприступна твердиня. Товщина стін сягає 3 -5 метрів, а висота окремих башт – близько 40 метрів. Такі параметри дозволяли витримувати артилерійські обстріли й багатомісячні облоги. Всередині збереглися князівський палац, церква та внутрішній двір, який слугував центром життя гарнізону.

Місце для зйомок

Фортеця неодноразово ставала знімальним майданчиком. Саме тут знімали історичну стрічку "Захар Беркут" (2019), "Тарас Бульба", "Три мушкетери". Мури й автентичний середньовічний антураж зробили її ідеальною локацією для історичних фільмів.

Містична легенда

З Хотинською фортецею пов’язують одну з найвідоміших легенд, яка розповідає про дівчину, яку нібито замурували в стіну для зміцнення фортеці. Легенда стала частиною місцевого фольклору.

Однією з головних природних перлин Хотин є Національний природний парк "Хотинський", йдеться на Trip my dream. Ця заповідна територія створена для охорони унікальних ландшафтів долини Дністра. Ця територія приваблює поціновувачів тиші й активних мандрівників. Тут можна неспішно прогулятися й познайомитися з природою.

