Тут знімали "Захар Беркут": чим особлива велична Хотинська фортеця
- Хотинська фортеця, якій понад 1000 років, була місцем великої Хотинської битви 1621 року між Османською імперією та об'єднаними силами Речі Посполитої і українського козацтва.
- Фортеця стала знімальним майданчиком для фільмів, таких як "Захар Беркут" і "Тарас Бульба", завдяки своїм масивним мурам і середньовічному антуражу.
Хотинська фортеця височіє над Дністром й вражає своїм масштабом. Сьогодні це не лише архітектурна пам’ятка, але й майданчик для історичних реконструкцій, фестивалів та кінозйомок. Тут знімали відомий фільм "Захар Беркут" і не тільки.
Великі башти, масивні мури та панорама здатні захопити подих з першого погляду. В інстаграм-дописі "Цікаві мандрівки Україною" розповіли про 5 цікавих фактів, які варто знати українцям про Хотинську фортецю.
Читайте також Якщо з сакурами не пощастило: що подивитися в Ужгороді вже цієї весни
Чим вражає Хотинська фортеця?
Їй понад 1000 років
Перші укріплення на цьому місці з’явилися ще у Х столітті, за часів Київської Русі. Тоді це були дерев’яно-земляні оборонні споруди, які контролювали стратегічний переправний шлях через Дністер. У XIII-XV століттях фортецю перебудували з каменю. Особливого розквіту вона набула за правління молдавського господаря Штефана Великого, коли з’явилися потужні башти й мури, які збереглися донині.
Місце однієї з найбільших битв Європи
У 1621 році під стінами фортеці відбулася Хотинська битва – масштабне протистояння між військом Османської імперії та об’єднаними силами Речі Посполитої й українського козацтва під проводом гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного.
Битва тривала понад місяць й завершилася мирною угодою. Історики вважають цю перемогу стратегічно важливою для всієї Центрально-Східної Європи.
Велична Хотинська фортеця / Фото з Вікіпедії
Стіни завтовшки 5 метрів
Хотинська фортеця будувалася як неприступна твердиня. Товщина стін сягає 3 -5 метрів, а висота окремих башт – близько 40 метрів. Такі параметри дозволяли витримувати артилерійські обстріли й багатомісячні облоги. Всередині збереглися князівський палац, церква та внутрішній двір, який слугував центром життя гарнізону.
Місце для зйомок
Фортеця неодноразово ставала знімальним майданчиком. Саме тут знімали історичну стрічку "Захар Беркут" (2019), "Тарас Бульба", "Три мушкетери". Мури й автентичний середньовічний антураж зробили її ідеальною локацією для історичних фільмів.
Хотинська фортеця – одна з локацій фільму "Захар Беркут": дивіться трейлер
Містична легенда
З Хотинською фортецею пов’язують одну з найвідоміших легенд, яка розповідає про дівчину, яку нібито замурували в стіну для зміцнення фортеці. Легенда стала частиною місцевого фольклору.
Однією з головних природних перлин Хотин є Національний природний парк "Хотинський", йдеться на Trip my dream. Ця заповідна територія створена для охорони унікальних ландшафтів долини Дністра. Ця територія приваблює поціновувачів тиші й активних мандрівників. Тут можна неспішно прогулятися й познайомитися з природою.
Що ще варто прочитати?
Україна має багато мальовничих водоспадів, які варто відвідати навесні, включаючи Женецький Гук, Шипіт, Гуркало, Черник, Воєводин, Джуринський та Малієвецький.
Сезон цвітіння тюльпанів в Україні розпочинається у другій половині квітня і триває близько місяця.
Часті питання
Яка історія Хотинської фортеці?
Хотинська фортеця має більш ніж 1000-річну історію. Перші укріплення з'явилися в Х столітті — вони були дерев'яно-земляними і контролювали стратегічний шлях через Дністер. У XIII-XV століттях фортецю перебудували з каменю, і за правління молдавського господаря Штефана Великого вона набула потужних башт та мурів, які збереглися донині.
Які значні історичні події відбувалися біля Хотинської фортеці?
Однією з найзначніших подій була Хотинська битва 1621 року — масштабне протистояння між Османською імперією та об'єднаними силами Речі Посполитої й українського козацтва під проводом гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. Битва тривала понад місяць і завершилася мирною угодою.
Які сучасні використання та легенди пов'язані з Хотинською фортецею?
Хотинська фортеця часто використовується як місце для зйомок історичних фільмів, таких як 'Захар Беркут' і 'Тарас Бульба'. Також з фортецею пов'язана легенда про дівчину, яку нібито замурували в стіну для зміцнення фортеці — ця легенда стала частиною місцевого фольклору.