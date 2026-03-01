Большие башни, массивные стены и панорама способны захватить дыхание с первого взгляда. В инстаграм-сообщении "Интересные путешествия по Украине" рассказали о 5 интересных фактах, которые стоит знать украинцам о Хотинской крепости.

Чем поражает Хотинская крепость?

Ей более 1000 лет

Первые укрепления на этом месте появились еще в Х веке, во времена Киевской Руси. Тогда это были деревянно-земляные оборонительные сооружения, которые контролировали стратегический переправочный путь через Днестр. В XIII-XV веках крепость перестроили из камня. Особый расцвет она приобрела при правлении молдавского господаря Штефана Великого, когда появились мощные башни и стены, которые сохранились по сей день.

Место одной из крупнейших битв Европы

В 1621 году под стенами крепости состоялась Хотинская битва – масштабное противостояние между войском Османской империи и объединенными силами Речи Посполитой и украинского казачества под предводительством гетмана Петра Конашевича Сагайдачного.

Битва продолжалась более месяца и завершилась мирным соглашением. Историки считают эту победу стратегически важной для всей Центрально-Восточной Европы.



Величественная Хотинская крепость / Фото из Википедии

Стены толщиной 5 метров

Хотинская крепость строилась как неприступная крепость. Толщина стен достигает 3 -5 метров, а высота отдельных башен – около 40 метров. Такие параметры позволяли выдерживать артиллерийские обстрелы и многомесячные осады. Внутри сохранились княжеский дворец, церковь и внутренний двор, который служил центром жизни гарнизона.

Место для съемок

Крепость неоднократно становилась съемочной площадкой. Именно здесь снимали историческую ленту "Захар Беркут" (2019), "Тарас Бульба", "Три мушкетера". Стены и аутентичный средневековый антураж сделали ее идеальной локацией для исторических фильмов.

Мистическая легенда

С Хотинской крепостью связывают одну из самых известных легенд, которая рассказывает о девушке, которую якобы замуровали в стену для укрепления крепости. Легенда стала частью местного фольклора.

Одной из главных природных жемчужин Хотин является Национальный природный парк "Хотинский", говорится на Trip my dream. Эта заповедная территория создана для охраны уникальных ландшафтов долины Днестра. Эта территория привлекает любителей тишины и активных путешественников. Здесь можно неспешно прогуляться и познакомиться с природой.

