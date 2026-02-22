Не катакомби: що це за таємний підземний лабіринт у Британії
- Hoffman Kiln поблизу Сеттл у Йоркшир-Дейлс є занедбаною промисловою спорудою, перетвореною природою на підземний лабіринт з цегляними тунелями.
- Місце приваблює туристів і любителів пригод, але доступ обмежений через плани комерційного розвитку території.
Ця локація виглядає, як місце для зйомок фільму жахів, але насправді все значно простіше – це споруда колишнього промислового комплексу, яка сьогодні перебуває в занедбаному стані.
Поблизу міста Сеттл у національному парку Йоркшир-Дейлс прихована незвичайна історична споруда – занедбана Hoffman Kiln, яка сьогодні нагадує моторошний підземний лабіринт, вкритий мохом і зеленню, розповідає Mirror.
Що це за величезний підземний лабіринт?
Колись ця піч була частиною великого промислового комплексу з випалювання вапняку, де робітники працювали у важких і небезпечних умовах. З часом виробництво припинилося, територію покинули, а природа поступово захопила будівлю, перетворивши її на атмосферну пам'ятку, схожу на підземний грот із цегляними тунелями.
Як виглядає лабіринт: дивитись відео
Місце приваблює любителів пригод і піших прогулянок, адже поруч проходить туристичний маршрут Craven Limeworks Trail із кількома історичними об'єктами. Водночас доступ до печі обмежений: територію планують розвивати комерційно, і частина ділянки вже перетворена на будівельний майданчик.
Історія об'єкта бере початок у 19 столітті, коли залізнична лінія Сеттл – Карлайл відкрила нові промислові можливості регіону. Потягами сюди доставляли вугілля для обробки вапняку, а готову продукцію відправляли далі по країні.
Попри занедбаний стан, відвідувачі описують піч як вражаюче місце для дослідження завдяки її масштабам і незвичній атмосфері. Проте останні відгуки TripAdvisor свідчать, що через будівельні роботи відчуття "секретної локації: поступово зникає:
Це виглядає як масштабний проєкт, який колись розвивався, але зупинився і тепер поступово занепадає. Шкода, адже місце має великий потенціал і неймовірну історичну цінність,
– пише відгук NeilC.
Важливо: подібні місця можуть виглядати захопливо, але досліджувати їх небезпечно!
Які є ще страшні локації?
