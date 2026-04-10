10 квітня, 22:17
Альтернатива популярним курортам: яке неймовірне іспанське місто майже немає туристів

Мілена Бордакова
Основні тези
  • Херес-де-ла-Фронтера в Андалусії є менш відомим туристичним напрямком з багатою історичною спадщиною та автентичною атмосферою.
  • Місто відоме своїм виробництвом хересу, королівською школою верхової їзди, фестивалем Ферія дель Кабальо, та близькістю до узбережжя і міста Кадіс.

Через проблему надмірного туризму, з якою стикаються багато популярних міст Іспанії, дедалі більше мандрівників шукають альтернативи. Херес-де-ла-Фронтера якраз серед таких напрямків, де можна відпочити без натовпів і туристичного хаосу.

Попри популярність Іспанії, деякі напрямки досі залишаються поза масовим туризмом, і розташовані вони буквально поруч із переповненими курортами. Тому експерти визначили альтернативні напрямки для подорожей, розповідає Express.

Які маловідомі напрямки Іспанії варті уваги туристів?

Херес-де-ла-Фронтера в Андалусії часто залишається в тіні популярного міста Севілья. Попри це, місто має не менш насичену атмосферу: тут пахне апельсиновим цвітом, звучить фламенко, а історична спадщина не поступається відомим туристичним центрам. 

Херес також відомий як центр виробництва хересу (біле вино), а його традиційні заклади пропонують автентичну кухню та атмосферу без туристичних націнок. Вам обов'язково варто відвідати королівську школу верхової їзди – це унікальне шоу з андалузькими кіньми, Ферія дель Кабальо – яскравий фестиваль фламенко та традицій, Bodegas Tío Pepe – це відома виноробня з дегустаціями хересу, та Алькасар Хереса-де-ла-Фронтера – історична фортеця із садами та атмосферою старого міста.

Ще одна перевага – це близькість до узбережжя: всього за коротку поїздку можна дістатися до міста Кадіс, який також вважають недооціненим напрямком із мальовничими пляжами та багатою історією. 

Окрім цього, до списку менш туристичних міст увійшли Куенка – середньовічне місто з унікальними пейзажами, а також Фігерас поблизу Барселони, відоме своєю культурною спадщиною.

Які ще локації Іспанії варті вашої уваги?

  • Ми вже розповідали про маловідомі острови Іспанії, яке не гірше за Мальдіви. Мова йде про три основні острова:Монтеагудо, До Фару та Сан-Мартіньо. Два з них з'єднані унікальною піщаною смугою довжиною понад кілометр. З одного боку тут спокійна лагуна, з іншого відкритий Атлантичний океан.

  • Або ж, дізнайтесь про острів в Іспанії, де в січні 21 градус тепла. Острів Гомера на Канарських островах відомий своїми мальовничими пейзажами та теплою погодою в січні, ідеальний для тихого та спокійного відпочинку.

