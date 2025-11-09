Лисички, як і інші гриби, мають свої улюблені місця у лісі. Детальніше про ці гриби розповів автор ютуб-каналу TerraSilvania, інформує 24 Канал.
Як виглядають лисички?
Гриби лисички можуть мати різний відтінок – від золотисто-жовтого до ніжно оранжевого. Їхні капелюшки опуклі та напівсферичні. Чим доросліший гриб, тим більшим та увігнутим стає капелюшок. У дорослих лисичок вони навіть мають хвилясті краї.
Під капелюшком лисички мають складчасту структуру, колір якої майже не відрізняється від самого гриба.
Як виглядають лисички – фото / Світлина "Дачний Діапазон"
Де ростуть лисички?
Лисички зазвичай трапляються у хвойних та змішаних лісах з березами і дубами. Вони люблять кислі ґрунти, які характерні, наприклад, на півночі Чернігівської області. Що важливо – дерева у лісі мають бути дорослими, бо лисички не ростуть серед молодих.
Автор відео розкрив секрет, як правильно збирати лисички. Важливо уважно оглянути землю, коли заходите в ліс. Лисички ростуть на горбистій місцевості зі схилами. Здебільшого ви ніколи не побачите біля них траву, але може бути мох. Також варто шукати лисички поміж опалої хвої і листя.
Лисички – коли ростуть і коли збирати / Фото Анатолія Галамая
Коли збирати лисички?
Перші лисички трапляються вже наприкінці червня, особливо, якщо були дощі. Найбільше їх росте у лісі в липні та серпні. Якщо не було сильних морозів, а ґрунт добре зволожений, то іноді на них можна натрапити навіть у вересні та жовтні.
Лисичка несправжня: які характерні ознаки і чи отруйна?
Лисички дуже легко сплутати з іншими грибами через візуальну схожість. Наприклад, існує гриб, який так і називається – несправжня лисичка. Ресурс "Світ грибів України" назвав кілька характерних ознак, як відрізнити несправжню лисичку від справжньої:
- за кольором – несправжня лисичка має більш помаранчевий, насиченіший відтінок, а місцями – навіть червонуватий;
- за ароматом – справжня лисичка часто має фруктовий аромат, а несправжня – грибний;
- у несправжньої лисички краї гладкі;
- у лисички ніжка коротка і тонка, а в несправжньої лисички – довга.
Зауважимо, що несправжня лисичка – токсичний гриб, який не можна їсти. Тому дуже важливо вміти відрізнити її. Якщо сумніваєтеся – краще залиште гриб у лісі.
Несправжня лисичка на фото
Як правильно збирати гриби?
Під час збору грибів слід дотримуватися деяких правил, щоб не отруїтися. Йти в ліс варто чимшвидше – о 6 – 7 годині ранку.
Збирати гриби треба в корзину, а не пакет, бо так вони краще зберігаються.
У жодному разі не можна пробувати сирі гриби на смак.
Не можна збирати старі або перезрілі гриби.
При перших симптомах отруєння слід звернутися до лікаря.