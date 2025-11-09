Лисички, як і інші гриби, мають свої улюблені місця у лісі. Детальніше про ці гриби розповів автор ютуб-каналу TerraSilvania, інформує 24 Канал.

Як виглядають лисички?

Гриби лисички можуть мати різний відтінок – від золотисто-жовтого до ніжно оранжевого. Їхні капелюшки опуклі та напівсферичні. Чим доросліший гриб, тим більшим та увігнутим стає капелюшок. У дорослих лисичок вони навіть мають хвилясті краї.

Під капелюшком лисички мають складчасту структуру, колір якої майже не відрізняється від самого гриба.



Як виглядають лисички – фото / Світлина "Дачний Діапазон"

Де ростуть лисички?

Лисички зазвичай трапляються у хвойних та змішаних лісах з березами і дубами. Вони люблять кислі ґрунти, які характерні, наприклад, на півночі Чернігівської області. Що важливо – дерева у лісі мають бути дорослими, бо лисички не ростуть серед молодих.

Автор відео розкрив секрет, як правильно збирати лисички. Важливо уважно оглянути землю, коли заходите в ліс. Лисички ростуть на горбистій місцевості зі схилами. Здебільшого ви ніколи не побачите біля них траву, але може бути мох. Також варто шукати лисички поміж опалої хвої і листя.



Лисички – коли ростуть і коли збирати / Фото Анатолія Галамая

Коли збирати лисички?

Перші лисички трапляються вже наприкінці червня, особливо, якщо були дощі. Найбільше їх росте у лісі в липні та серпні. Якщо не було сильних морозів, а ґрунт добре зволожений, то іноді на них можна натрапити навіть у вересні та жовтні.

Лисичка несправжня: які характерні ознаки і чи отруйна?

Лисички дуже легко сплутати з іншими грибами через візуальну схожість. Наприклад, існує гриб, який так і називається – несправжня лисичка. Ресурс "Світ грибів України" назвав кілька характерних ознак, як відрізнити несправжню лисичку від справжньої:

за кольором – несправжня лисичка має більш помаранчевий, насиченіший відтінок, а місцями – навіть червонуватий;

за ароматом – справжня лисичка часто має фруктовий аромат, а несправжня – грибний;

у несправжньої лисички краї гладкі;

у лисички ніжка коротка і тонка, а в несправжньої лисички – довга.

Зауважимо, що несправжня лисичка – токсичний гриб, який не можна їсти. Тому дуже важливо вміти відрізнити її. Якщо сумніваєтеся – краще залиште гриб у лісі.



Несправжня лисичка на фото

Як правильно збирати гриби?