Греція відкриває кордони: чи зможуть українці подорожувати

Греція відкривається для іноземних туристів з 14 травня після карантинних обмежень.

Тепер не потрібно буде дотримуватися карантину, проте треба буде пред'явити довідку про вакцинацію або негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

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Також може бути пропуском для в'їзду документ, який підтверджує, що людина вже перехворіла COVID-19.

Раніше ми писали, що у Греції покращилася ситуація з коронавірусом. Тому у країні послабили обмеження – наприклад, дозволили відвідувати пляжі.

Проте все одно на їхній території все одно необхідно дотримуватись відповідних заходів: