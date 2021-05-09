Відкривають пляжі і музеї: Греція пом'якшує карантинні обмеження

У Греції покращилась ситуація з поширенням коронавірусу. Тому влада оголосила про послаблення карантинних обмежень.
У державі вже почали працювати пляжі, а з 15 травня громадяни зможуть відвідувати музеї. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс.
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Обмеження на пляжах Греції
Попри те, що вхід на пляжі відкрили, на їхній території все одно необхідно дотримуватись відповідних заходів:
- парасольки повинні розташовуватись одна від одної на відстані 4 метри;
- персонал пляжів перевірятимуть на наявність вірусу;
- залишається обов'язкова дезінфекція.
Очільник уряду заявив про свою впевненість щодо послаблення карантину. Адже у країні відбувається масове тестування, імунізація та організація заходів просто неба.
Надія – на туризм
За словами керівника пляжу в Приморському передмісті Алімоса Нікоса Веньєріса, великі надії – на туризм.До речі! Туристів, зокрема з України, у Грецію пускатимуть з 15 травня 2021 року.
"Ми – одне з місць на Афінській рив'єрі, яке приймає багато туристів, тому кількість відвідувачів з-за кордону відіграватиме велику роль у наших фінансах", – відзначив Веньєріс.
Коротко про коронавірус у Греції
- Станом на неділю, 9 травня, у Греції на COVID-19 інфікувалось 360 577 осіб.
- З них – померло 10 978 інфікованих, а 323 458 хворих одужали.