"На Говерлі вид мене не так вразив, як тут": українка назвала найкрасивіший маршрут Карпат

Якщо запитати мандрівників, з якої гори відкриваються найкрасивіші краєвиди Карпат, більшість назве Говерлу. Але досвід походів показує, що справжні панорами інколи ховаються зовсім в інших локаціях.

Українська блогерка Emma Luchytska поділилася враженнями від одного з найпопулярніших маршрутів Карпат, а саме походу на гору Шпиці та озеро Несамовите. За її словами, ця мандрівка стала однією з найяскравіших.

Дивіться також Це був болючий досвід, – туристка назвала 3 помилки у поході, які все зіпсували

Підйом на Шпиці та перші враження

На Говерлі вид мене не так вразив, як тут,

– розповіла блогерка, описуючи свої емоції від панорам Чорногірського хребта.

За її словами, маршрут стартував неподалік від Заросляка та тривав близько 8 годин. Загалом вона подолала близько 35 тисяч кроків. Спершу мандрівка пролягала підйомом на Шпиці, який зайняв приблизно дві години з короткими зупинками.

Яким був підйом на гору: дивитись відео

Далі маршрут проходив скелями та хребтом у бік Підребра і Несамовитого. Саме ця частина, як зазначає блогерка, була найбільш комфортною: без різких підйомів і спусків.

Враження від Несамовитого і спуск

До озера Несамовите мандрівниця дісталася під вечір. Водночас вона зауважила, що водойма нині виглядає менш вражаюче, ніж на старих фото, і частково заросла через великий туристичний потік. Зворотний шлях пролягав назад до Заросляка. Спуск був доволі складним, тому вона не радить підйом саме через Несамовите. Повернення супроводжувалося втомою, але мальовничими лісовими та гірськими пейзажами.

Дивіться також Має аж 6 каскадів: де туристам побачити найвищий водоспад українських Карпат

Чим особлива гора Шпиці?

Раніше ми вже розповідали цікаві факти про гору Шпиці. Вона входить до масиву Чорногора та піднімається на висоту 1863 метри над рівнем моря. Її головна особливість – це унікальні кам'яні виступи природного походження, які місцями сягають 15 – 50 метрів і формують характерні "стіни" над субальпійськими луками.

Як виглядає гора Шпиці: дивитись відео

Через форму скель, що нагадує списи або вила, гора й отримала свою назву. Мандрівники часто відзначають, що це одна з найбільш атмосферних і візуально вражаючих локацій Карпат. За науковими даними, ці скельні утворення сформувалися приблизно 2,5 мільйона років тому внаслідок давнього зледеніння.