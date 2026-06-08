Користувачка тіктоку @vasha_emma розповіла про негативний досвід, який трапився з нею минулого літа у горах. Тепер вона ділиться ним, щоб інші мандрівники не повторили тих самих помилок і змогли насолодитися походом без неприємних сюрпризів.

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Які помилки зіпсували мандрівниці похід у гори?

Емма та її чоловік вперше самостійно спланували похід у гори. Маршрут був нескладний, на ночівлю вони мали залишитися у наметі біля озера Ворожеска, тож нічого не передвіщало біди. Однак реальність виявилася зовсім іншою. Після цього походу чоловік авторки відео взагалі перестав ходити у гори.

Отож, назвемо три помилки, які вщент зіпсували похід. За словами мандрівниці, вони були вкрай очевидними, але у той момент вона про них не замислювалася.

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1. Дуже важкі наплічники. Подружжя їхало автомобілем у селище Ясіння на Закарпатті. Усі речі вони везли просто в салоні, а пакувати рюкзаки почали лише зранку перед стартом. У результаті мандрівники взагалі не уявляли, наскільки важкими будуть наплічники, а часу подумати про те, як зменшити вагу – не було. Тож туристи так і вирушили у похід – з великим і дуже тяжким багажем на плечах.

2. Звичайне взуття. Оскільки був липень, то чоловік з жінкою подумали, що у трекінговому взутті їм буде жарко у спеку і взули легкі кросівки на тонкій підошві. У результаті з важкими наплічниками й у поганому взутті було неймовірно складно йти навіть найпростішим маршрутом.

3. Відкритий одяг і неправильний SPF. Туристи були в шортах і мали сонцезахисний крем на хімічних фільтрах, якого виявилося недостатньо високо в горах. Під вечір ноги були червоні і сильно пекли.

Ці три помилки забрали у нас настільки багато сил, що насолоджуватися відпочинком і красою навколо було важко, а подекуди – неможливо. Це був болючий досвід, з якого я зробила висновки і більше не повторюю цих помилок. А мій чоловік вже рік не ходить в гори,

– розповіла Емма.

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Що треба знати туристам, які йдуть у свій перший похід?

Раніше ми ділилися корисними порадами для тих, хто вперше зібрався в одноденний похід горами. Аби ця пригода залишила лише позитивні враження, важливо правильно підготуватися. Одяг має бути багатошаровим, взуття – трекінгове і таке, в якому ви вже ходили. Захист від сонця потрібно поновлювати кожні 2 години, бо у горах воно дуже підступне. Обов'язково візьміть з собою аптечку і подивіться відео, як надавати першу допомогу.

Для першого походу варто обрати простий маршрут, а ще краще – взяти з собою гіда або йти у компанії тих, хто не вперше у горах.