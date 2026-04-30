Не Таїланд і не В'єтнам: турист розкрив "райський" мегаполіс Азії

Усі асоціюють Гонконг зі щільною забудовою хмарочосами та шаленим ритмом життя. Проте за усіма кварталами можна знайти іншу сторону міста – з лісистими горами, дикими пляжами та десятками островів.

Цей мегаполіс приховує поєднання урбаністики й природи, до якого часто туристи навіть не доходять під час своїх мандрівок, пише The Mirror. Затятий мандрівник Кріс Гранет вирушив до Гонконгу й розповів про іншу сторону "природного раю".

Читайте також Туристи летять сюди, щоб побачити той самий МакДональдз з видом на океан

Чим особливий Гонконг?

Один з найщільніше заселених мегаполісів з населенням приблизно 7,5 мільйона людей – насправді містить значну частину природи. Близько 53% площі вкрито лісами, а ще 40% - відведено під природні парки.

Місцеві гіди розповіли, що в цьому регіоні дуже мало рівнинної землі. Саме тому більшість будівель будують вгору, а не в ширину. Через це вже за кілька хвилин від галасливих вулиць можна опинитися серед дикої природи.

Вражаюча забудова Гонконгу

Найкращий спосіб відчути цей контраст – піднятися на пік Вікторію. Популярний маршрут Peak Circle Walk проходить через лісові ділянки й відкриває панорамні види на затоку та знаменитий горизонт міста.

Пік Вікторія на заході сонця

Ще один відомий маршрут – стежка Спинка Дракона на південному узбережжі. Вона проходить вздовж хребта з краєвидами на море і затоки.

Гонконг налічує аж 263 острови, і багато з них доступні для відвідування. Один із найбільших – острів Лантау, в якому поєднується сучасна інфраструктура та природні ландшафти.

Тут розташована канатна дорога Ngong Ping 360 зі скляною підлогою, яка веде до монастиря Монастир По Лін та великої статуї Будди. Підйом сюди супроводжується видами на зелені пагорби та узбережжя.

Статуя Будди на острові Лантау

Неподалік розташоване рибальське село Тай О, відоме будинками на палях, яке різко контрастує з міським життям.

Туристам, які шукають дикі локації підійде Гонконгський геопарк ЮНЕСКО. Тут можна побачити унікальні геологічні шестикутні стелі, морські печери та круті узбережжя.

Однією з популярних точок є Острів Шарп, до якого можна дістатися човном з району Сай Кунг. Острів відомий мальовничими стежками та піщаними косами.

Мальовничий острів Шарп: дивіться відео

Що цікаво, прибережні води Гонконгу вражають біорізноманіттям – тут мешкає більше видів коралів, ніж у всьому Карибському басейні разом.

Подорож Кріса Гранета у Гонконг довела, що в цьому мегаполісі можна забути про міським шум і відчути атмосферу курортного відпочинку.

Туристка Дарія Кірієнко розповіла у своєму інстаграм-дописі, що 34-метрова статуя Буддди – це найвизначніше місце на острові Лантау. Відкрита ще у 1993 році вона вважається однією з найбільших у світі під відкритим небом.

До того ж дістатися сюди дуже просто, бо в місті чудово розвинене метро, яким зручно пересуватися майже всюди. Сама поїздка канантною дорогою, яка веде до острова, проходить над водою та горами, тож залишає незабутні враження.

Щоб дістатися до статуї потрібно подолати 286 сходинок. Усередині Будди також можна побувати, там є невелика виставка.

Які ще новинки є цікаві про Азію?

В’єтнам, зокрема Ханой, визнано найкращим містом Азії для індивідуальних подорожей. Це привітна країна з численними розвагами та зручним пересуванням, тож її можна відвідати наодинці.

Шанхай знову повертається у список бажаних напрямків для мандрівників. Місто вражає футуристичними хмарочосами, які поєднуються зі старими храмами. Тут можна побачити ультрасучасну архітектуру, а потім прогулятися каналами, які нагадують маленьку "Венецію".