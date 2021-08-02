Гігантські медузи повернулися до курортної Кирилівки: в мережі з'явилося нове відео

У Азовському морі вже певний час спостерігають нашестя медуз. Туристи скаржаться, що зайти у воду майже неможливо.

Зовсім нещодавно ситуація покращилася – медуз на пляжах та у морі майже не було. Однак 1 серпня одна з відпочивальниць поділилася відео з курортної Кирилівки, на якому видно, що медузи повернулися.

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Новини в мене не дуже райдужні – до Кирилівки повернулися медузи. Їх дуже багато. Нам сьогодні не вдалося скупатися, вода дуже сильно щипає, – заявила дівчина.

Вона також додала, що вже вчора ввечері у воді всюди були обривки щупалець. Пройти було неможливо через велику кількість шматочків отруйних медуз.

За її словами, медузи не просто плавають у морі, а цілеспрямовано рухаються в сторону пляжу, тому на них дуже легко наштовхнутися. На глибині взагалі утворився "кисіль" з медуз, через це не видно моря, – зауважує Аліса. Крім того, авторка відео зазначає, що є морські блохи й нашестя комарів. До Кирилівки повернулися медузи: дивіться відео



З хорошого, туристка відзначила велику кількість рибок.

Нашестя медуз на курортах України