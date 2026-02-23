Не лише замок "Паланок": гідеса поділилася цікавим маршрутом по Мукачеві

Мукачево для більшості туристів починається і закінчується замком "Паланок". Велична фортеця на пагорбі давно стала візитівкою міста і першим пунктом у списку "що подивитися на Закарпатті". Однак насправді у Мукачеві є й чимало інших цікавих локацій.

Гідеса, яка веде свій блог у тіктоці під ніком @vintagekyivguide, поділилася цікавими локаціями, які варто побачити у Мукачеві.

Читайте також Тут народився Володимир Винниченко: 5 цікавих місць рідного міста цієї суперечливої постаті

Куди піти у Мукачеві?

Гідеса радить почати знайомство з Мукачевом з центральної площі. Тут можна побачити драматичний театр, історія якого тягнеться ще з 1899 року, а також Ратушу, збудовану у 1904 році в стилі неоготики і з елементами угорської сецесії. Також варто завітати в картинну галерею, де зараз триває виставка Антона Секереша. Його сонячні і яскраві роботи нагадують про тепле літо у ці морозні дні.

Неподалік можна побачити нещодавно відреставрований Угорський дім, який розташований в колишній будівлі банку. Тут є не тільки картинна галерея, а й музей грошей, старовинний банківський сейф тощо.

Наступна зупинка – палац князів Ракоці 17 століття. Колись це була князівська літня резиденція, яку через колір фасаду називали "Білий палац". Зараз тут працює художня школа, а вхід вільний.

Для перерви на каву гідеса радить завітати у кондитерську "Бондаренко" на вулиці Латоричний двір. Після того можна завітати у Реформаторський храм і костел святого Мартина. We.org радить запланувати візит у "Медовий будинок", який відкрила сім'я бджолярів. Тут можна побачити справжній вулик з бджолами, які живуть за прозорими стінами, а також зразки меду з 27 країн світу.

Багато гуляйте місто і підіймайте голову догори, щоб роздивитися красиві фасади будинків,

– наголосила гідеса.

Гідеса розповіла, куди піти у Мукачеві: відео

Які ще цікаві локації подивитися в Україні?