Український фотограф Мішка Бочкарьов "спіймав" на камеру момент, який сповна зобразив ситуацію, що відбувається зараз в курортному турецькому містечку Сіде. Одразу два топові ЗМІ – The Guardian і Vice – опублікували його знімок, й назвали символом пожеж у Туреччині.
Читайте також Де відпочити в серпні в Україні: 5 непопсових локацій, які подарують незабутні емоції
На кадрах хлопчик готується зайти у воду, щоб купатися, в той час, як під величезною сіро-коричневою хмарою пролітає літак, що намагається загасити чергову пожежу.
За словами Бочкарьова, він приїхав до Туреччини разом зі своєю дівчиною з Росії, оскільки через політичну ситуацію вони не можуть бачитися в їхніх країнах. Він був у кімнаті, коли побачив дим й велику кількість літаків та гелікоптерів.
Я пішов на пляж з камерою, але там було дуже спекотно – близько 37°C, і через 15 хвилин я повернувся до кімнати. Коли я зробив фото, було відчуття унікальності й тривожності. Звичайно, я радий знімку, але розумію, що це велика удача, – зауважив фотограф.
Світлина швидко поширювалася топовими ЗМІ. Крім того, нею масово ділилися користувачі соціальних мереж.
Також Мішка Бочкарьов опублікував й інші фото, які показують ситуацію з пожежами в Туреччині.
Пожежі у Туреччині: що відомо
- Пожежі вирують вже більше як тиждень. Вони забрали життя 8 осіб, травмовані сотні;
- Епіцентром займання було місто Манаґавт біля курортної Анталії. Вогонь швидко поширювався через вітер;
- У країні нарахували понад сотню осередків пожежі. Рятувальники кажуть, що більшість з них – під контролем;
- Полум'я дісталось і до курортів. Так у Бодрумі евакуйовували туристів з 5-зіркових готелів;
- Влада низки провінцій ввела заборону на відвідування лісових масивів. Це стосується, як громадян країни, так і туристів;
- Тільки 1 серпня відповідальність за початок пожеж взяла терористична організація "Діти вогню";
- Сімох підозрюваних у підпалах лісів заарештували;
- Станом на 9 серпня екстреним службам вдалося взяти під контроль майже всі осередки загоряння, окрім двох у провінції Мугла.