Український фотограф Мішка Бочкарьов "спіймав" на камеру момент, який сповна зобразив ситуацію, що відбувається зараз в курортному турецькому містечку Сіде. Одразу два топові ЗМІ – The Guardian і Vice – опублікували його знімок, й назвали символом пожеж у Туреччині.

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На кадрах хлопчик готується зайти у воду, щоб купатися, в той час, як під величезною сіро-коричневою хмарою пролітає літак, що намагається загасити чергову пожежу.

За словами Бочкарьова, він приїхав до Туреччини разом зі своєю дівчиною з Росії, оскільки через політичну ситуацію вони не можуть бачитися в їхніх країнах. Він був у кімнаті, коли побачив дим й велику кількість літаків та гелікоптерів.

Я пішов на пляж з камерою, але там було дуже спекотно – близько 37°C, і через 15 хвилин я повернувся до кімнати. Коли я зробив фото, було відчуття унікальності й тривожності. Звичайно, я радий знімку, але розумію, що це велика удача, – зауважив фотограф.

Світлина швидко поширювалася топовими ЗМІ. Крім того, нею масово ділилися користувачі соціальних мереж.

Також Мішка Бочкарьов опублікував й інші фото, які показують ситуацію з пожежами в Туреччині.

Пожежі у Туреччині: що відомо