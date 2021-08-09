Украинский фотограф Мишка Бочкарев "поймал" на камеру момент, который вполне изобразил ситуацию, что происходит сейчас в курортном турецком городке Сиде. Сразу два топовые СМИ – The Guardian и Vice – опубликовали его снимок, и назвали символом пожаров в Турции.
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На кадрах мальчик готовится зайти в воду, чтобы купаться, в то время, как под огромным серо-коричневым облаком пролетает самолет, который пытается потушить очередной пожар.
По словам Бочкарева, он приехал в Турцию вместе со своей девушкой из России, поскольку из-за политической ситуации они не могут видеться в их странах. Он был в комнате, когда увидел дым и большое количество самолетов и вертолетов.
Я пошел на пляж с камерой, но там было очень жарко – около 37°C, и через 15 минут я вернулся в комнату. Когда я сделал фото, было ощущение уникальности и тревожности. Конечно, я рад снимку, но понимаю, что это большая удача, – сказал фотограф.
Фотография быстро распространялась топовыми СМИ. Кроме того, ею массово делились пользователи социальных сетей.
Также Мишка Бочкарев опубликовал и другие снимки, которые показывают ситуацию с пожарами в Турции.
Пожары в Турции: что известно
- Пожары бушуют уже более недели. Они унесли жизни 8 человек, травмированы сотни;
- Эпицентром возгорания был город Манаґавт у курортной Анталии. Огонь быстро распространялся из-за ветра;
- В стране насчитали более сотни очагов пожара. Спасатели говорят, что большинство из них – под контролем;
- Пламя добралось и до курортов. Так в Бодруме эвакуировали туристов из 5-звездочных гостиниц;
- Власти ряда провинций ввела запрет на посещение лесных массивов. Это касается, как граждан страны, так и туристов;
- Только 1 августа ответственность за начало пожаров взяла террористическая организация "Дети огня";
- Семерых подозреваемых в поджогах лесов арестовали;
- По состоянию на 9 августа экстренным службам удалось взять под контроль почти все очаги возгорания, кроме двух в провинции Мугла.