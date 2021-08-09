Украинский фотограф Мишка Бочкарев "поймал" на камеру момент, который вполне изобразил ситуацию, что происходит сейчас в курортном турецком городке Сиде. Сразу два топовые СМИ – The Guardian и Vice – опубликовали его снимок, и назвали символом пожаров в Турции.

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На кадрах мальчик готовится зайти в воду, чтобы купаться, в то время, как под огромным серо-коричневым облаком пролетает самолет, который пытается потушить очередной пожар.

По словам Бочкарева, он приехал в Турцию вместе со своей девушкой из России, поскольку из-за политической ситуации они не могут видеться в их странах. Он был в комнате, когда увидел дым и большое количество самолетов и вертолетов.

Я пошел на пляж с камерой, но там было очень жарко – около 37°C, и через 15 минут я вернулся в комнату. Когда я сделал фото, было ощущение уникальности и тревожности. Конечно, я рад снимку, но понимаю, что это большая удача, – сказал фотограф.

Фотография быстро распространялась топовыми СМИ. Кроме того, ею массово делились пользователи социальных сетей.

Также Мишка Бочкарев опубликовал и другие снимки, которые показывают ситуацию с пожарами в Турции.

Пожары в Турции: что известно