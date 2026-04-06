Європа зберігає чимало унікальних історичних пам'яток, однак деякі з них вражають не лише віком, а і рівнем відновлення. Саме таким місцем є одна з найкраще збережених фортець Нідерландів.

Чим особливий форт Буртанж у Нідерландах?

Це одне з найкраще збережених укріплень країни, що розташоване у невеликому містечку Буртанж неподалік німецького кордону, розповідає Lonely Planet. Фортеця з затопленими ровами, потужними оборонними лініями та атмосферними будинками створює відчуття подорожі в часи, коли місцеві змушені були захищатися від постійних загроз.

У 1964 році влада регіону розпочала масштабну реставрацію, відновивши фортецю та саме місто до вигляду 1742 року. Роботи тривали майже 30 років: змінювали інфраструктуру, переносили дороги та відбудовували історичні споруди.

Буртанж відзначився героїчними оборонними діями і залишився символом стійкості, розповідає Visit Groningen. Навіть єпископ Бернард ван Гален не зміг здолати фортецю.

Зараз відвідувачі можуть потрапити до форту через систему воріт і підйомних мостів, що проходять над ровами. У центрі розташована площа Марктплейн, від якої розходяться вузькі бруковані вулиці. Саме укріплення має форму пентаграми, яку можна обійти пішки всього за кілька хвилин.

Всередині фортеці збереглися компактні цегляні будинки, гармонійно вписані між бастіонами. Центральна площа приваблює кафе, ремісничими крамницями та затишними місцями для відпочинку, що робить Буртанж не лише історичною пам'яткою, а й популярною туристичною локацією.

Форт також зберіг історичні будівлі: школу, церкву та млин. Тут колись жили солдати зі своїми сім'ями та цивільні. Зараз же Буртанж – це живе село з пішохідними маршрутами, магазинами та закладами харчування.

Як виглядає форт з пташиного польоту / фото Вікіпедії

